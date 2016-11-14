Eczanelere vergi ve stok affı getirildi

Sağlık Bakanlığı, eczanelere hem vergi hem de stok affı getirdi. Maliye Bakanlığı da kayıtdışı satılan bu ilaçların alım fiyatından vergisini yüzde 50 affetti. 30 Kasım'da sona erecek af düzenlemesi için eczaneler bakanlıklara milyonlarca başvuruda bulundu. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, af, düzenleme ve denetimlere ilişkin şu açıklamaları yaptı:

6 yıl önce kullanıma geçen İlaç Takip Sistemi (İTS) ile tüm ilaçların takibini yapıyoruz. Fabrika, depo, eczane ve hastaya ulaşım takip altında. Ancak ilaç firmaları daha çok satış için eczanelere promosyon ilaç veriyor. Eczacı bu ilacı elden İTS kaydına girmeden satışını yapıyor. Bunun vergisi de ödenmiyor. Bunun yaptırımı var ancak bugüne kadar denetimler bu kapsamda yapılmadığı için bazı eczaneler de bu yönde alışkanlık oldu. Şimdi önce denetim başlatırsak hiçbir eczane bu borcun altından kalkamaz. O yüzden önce af getirdik. Sonra sıkı denetimler başlayacak.

Yüzde 50 vergi indirimi

İTS ve E-Reçete'yi birlikte kullanacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. 19 Ağustos'da TBMM'de kabul edilen kanun ile eczanelere stok kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme ve kayıtlarını cezasız ve faizsiz yüzde 50 vergi indirimi getirildi. Böylelikle eczaneler kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında yer almayan ilaçları, maliyet bedeli üzerinden yüzde 4 oranında fatura düzenleyerek kayıtlarından çıkartabilecek.

17 milyar liralık ceza tek kalemde silindi

Şu ana kadar 3 bin 600 eczane 49 milyondan fazla kutu fazla ilacı stok dışı sattığını bildirdi. Mevzuata göre her kayıt dışı satılan ilacın eczaneye cezası 354 TL. Yani, afla birlikte eczacıların, toplamda 17 milyar TL tutarında bir para cezası affedilmiş oldu.

Kayıt dışı ilaç satılmayacak

Kurulacak yeni sistem ile eczacılar, ilaç satışı yaparken önce İTS sistemine girecek. İlaç e-reçete kapsamındaysa satışını sadece reçete ile yapabilecek. Reçetesiz ilacı da İTS'ye bildirerek satışını yapmak zorunda. Stoklarında gözüken ilacı elden satışı yaptığı tespit edilirse müeyyide uygulanacak.