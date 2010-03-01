Eczanelerde hayat durdu

T24 - Bugün kullanılmaya başlanan İlaç Takip Sistemi'ndeki aksilikler hastaları mağdur etti.





Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaçları kayıt altına almak amacıyla 1 yıldır "Medula" adlı bu sisteme geçmeye hazırlanıyordu.Sisteme bugün geçildi, ama eczacılar sistemde ortaya çıkan arıza nedeniyle giriş yapamadı. Hastalar ilacını alamadı.



Türk Eczacılar Derneği Genel Sekreteri Özgür Özel, bu sisteme beklenilenden erken geçildiğini ve sistemdeki karışıklıkların hastaları mağdur edeceği için 24 bin eczanede bu sistemin ertelenmesi gerektiğini söyledi.Bu aksaklıkların en önemli sebebinin ise birçok doktor bilgisinin girilmemesi ya da uzmanlık alanlarının belirtilmemesi olduğu söylendi.





Acil hastalar zor durumda kaldı



Eczacılar acil olarak ilaca ihtiyacı olan hastaların ilaç takip sistemindeki bu karışıklık nedeniyle zor durumda kaldığını belirtiyor. Eczacı Alper Türkdoğan, hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada saat 14:00'e kadar 60 olması gereken reçete sayısının 6'yı ancak bulduğunu yaşanan en üzücü olayın ise bu sabah ilaç almaya gelen bir kanser hastasını doktorun ünvanını sistemde bulamadıkları için geri göndermek zorunda kalmaları olduğunu söyledi.



