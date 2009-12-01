Eczaneler 4 Aralık'ta bir günlüğüne kapanacak

T24- Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, ilaç alanında uygulanan tasarruf önlemleri nedeniyle 7 bin eczanenin yıl sonuna kadar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını, bunu önlemek amacıyla eczanelerin 4 Aralıkta bir günlüğüne kapatılacağını bildirdi.

Çolak, TEB ve Ankara Eczacı Odası yöneticileri ile TEB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, son 5 yıldır eczacıların çeşitli sorunlar yaşadıklarını, son olarak 4 Aralıkta yürürlüğe girecek ilaç fiyatlarındaki düşüşle ilk etapta 3 bin, yıl sonuna kadar da 7 bin eczanenin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Çolak, şöyle konuştu:

''Hastalarımızı ve özellikle kronik rahatsızlığı olanları uyarmak istiyoruz; 4 Aralık Cuma gününe kadar ilaçlarınızı eczanelerinizden alınız. Aksi halde, size hizmet vermek için gece gündüz nöbet tutan eczanelerimizi bulamayabilirsiniz.

Eğer bunu yapmazsak 4 Aralıktan sonra eczanelerimiz teker teker kapanacak. Bizler, bizi yok etmek isteyenlerin bu insafsız tavırlarına daha fazla boyun eğmeyeceğiz. Teker teker kapanmaktansa 4 Aralık günü hep birlikte eczanelerimizi kapatacağız.''

Hastalar ve domuz gribi salgınıyla ilgili mağduriyet yaşanmaması için nöbetçi sayılarını artıracaklarını bildiren Çolak, ''Bu kapatma, bir uyarı mahiyetindedir. Bir yıl sonra meslektaşlarının üçte birini kaybedecek bir meslek örgütünün uyarısıdır. Bu bakımdan 4 Aralık, önümüzdeki dönemin ilk günüdür. Bundan sonra yaşanacak durumun provasıdır. Belki ancak o zaman eczanelerin üçte birinin kapanmasının sağlık hizmetinde ne büyük bir kesintiye yol açacağını anlatabiliriz'' şeklinde konuştu.

Daha sonra soruları yanıtlayan Çolak, ilaç fiyatlarının düşürülmesine karşı olmadıklarını vurgulayarak ''Ama sadece kamunun aldığı ilaçların fiyatları düşüyor, vatandaşın aldığı düşmüyor. Bunlar vatandaşa yönelik tasarruf değil'' ifadesini kullandı.

4 Aralıktaki uyarı eylemine kadar gazetelere ilanlar vererek kamuoyuna görüşlerini açıklayacaklarını, 3 Aralık Perşembe günü de Ankara Eczacı Odası yetkilileriyle SGK binasının önüne eczanelerinin anahtarlarını bırakacaklarını belirten Çolak, bu eylemlerin tüm illerdeki eczacı odalarınca da SGK il müdürlükleri önünde gerçekleştirileceğini söyledi.