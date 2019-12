Eczanede bir ilaca iki fiyat

TEİS Başkanı, ilaç piyasasında şu an tam bir kaosun yaşandığını savunurken, fiyatı tek ve sabit olması gereken bir ilacın iki fiyatının bulunmasını eleştirdi.



SGK’lılar eczaneden ilaçlarını ücretini ödeyerek alabilecek Eczaneler, Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) ile vatandaşların serbest eczanelerden ilaç almasını sağlayan protokolü iptal etti. Buna göre hastalar, 2 Şubat’tan itibaren eczanelerden ücretini ödeyerek ilaç alabilecek.



Ankara Türk Eczacıları Birliği ( TEB ), 1 Ocak itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) ile yapılan ve vatandaşların serbest eczanelerden ilaç almasını sağlayan” ilaç alım protokolümü feshettiğini açıkladı.



TEB’in dün yaptığı yazılı açıklamada; Sağlık Bakanlığı, SGK ve hükümetin eczacıların seslerini duymadığı belirtilirken, son olarak 32 bin kişiyle yapılan mitingin ardından da taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi. TEB, bunun üzerine 51 eczacı odası ve 24 bin eczanenin ortak kararıyla vatandaşların serbest eczanelerden ilaç almasını sağlayan ilaç alım protokolünü 1 Ocak’tan itibaren feshettiklerini açıkladı. Açıklamada, hastaların 2 Şubat’tan itibaren eczanelerden fiş veya fatura ile ilaç alabileceği kaydedildi.



Iskontolar sorun oldu



Bu kararın gerisinde ilaç firmalarının kamuya yaptığı “kamu kurum ıskontoları” bulunuyor. Bu indirime aracılık eden eczacılar, kendilerine yüzde 2, 8 ile 3, 2 oranlarında kayba neden olduğunu savundukları uygulamanın değiştirilmesini istiyor. Hükümet ile eczacılar arasında bu konuda aylar süren görüşmelerde bir türlü uzlaşılamadı. TEB, fesih kararıyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyecek.



Kamu kurum ıskontosu uygulamasında örneğin kurum ıskontosu yüzde 10 olan bir ilaç, üretici firma tarafından fabrika çıkışındaki satış fiyatı olan 100 YTL üzerinden hesaplanarak satılıyor. Ancak SGK, aynı ilacı eczaneden 120 YTL olan perakende fiyatı üzerinden 12 liralık kamu ıskontosunu hesaplayarak satın alıyor. Yani 2 YTL’lik aradaki fark, eczacının cebinden çıkıyor. Bu konudaki gerginlik, eczacılarla hükümet arasında yaz aylarında başlayan 2008 yılı ilaç alım protokolünün görüşmelerinde patlak verdi. Görüşme trafiğinin ardından imzalanan ortak ön protokolle ıskonto uygulamasına eczacının aracılık etmemesine karar verildi ancak uygulamada durum yine değişmedi.



Pazarlık sürecinde pek çok formül gündeme geldi. Bu formüllerden birinde, bazı ilaçlarda yüzde 4 olan kamu kurum ıskontosu oranı, yüzde 11’e çıkarıldı. Böylece artan payın ilaç firmalarından alınmasıyla oluşacak kaynağın eczacıya aktarılması ve eczacıların kurum ıskontosundan doğan ortalama yüzde 23 lük kaybının da yarı yarıya azalması planlanıyordu. Ancak formül, çözüm yerine zarar getirdi. Eczacılar, yeni ıskonto oranı üzerinden ilaç akışının başlamaması nedeniyle bu ilaçların her birinde yüzde 7 zarara uğradıklarını savundu.



TEB’in, 31 Aralık tarihine kadar uygulamaya ilişkin yeni bir düzenleme yapılmaması ve kamu kurum ıskontolarının var olan şekliyle devam etmesi halinde 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere protokolü fesih hakkı bulunuyordu.



Eczacılardan ithal ilaç tüketimi uyarısı



Saydan, ilaç piyasasında kaos yaşandığını söyledi. Eczacılar, “ithal ilaç tüketimi artıyor” uyarısı yaptı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ( TEİS ) Başkanı Nurten Saydan, ithal ilaca harcanan paranın toplam ilaç harcamasının yarısına ulaştığını belirtirken, bu durumda ulusal ilaç sanayi ile ilaç politikasının zarar gördüğüne işaret etti. Saydan, ithal ilaçların toplam ilaç harcamasındaki payının 2002’de yüzde 33, 5 iken, geçen yıl yüzde 47, 9 ve bu yıl da yüzde 49, 6’ya yükseldiğini bildirdi. Kutu sayısı bazında da bu ilaçların payının 2002 yılında yüzde 10, 4 olduğunu hatırlatan Saydan, bu oranın geçen yıl yüzde 17, 9’a ve bu yıl da yüzde 19, 6’ya yükseldiğini belirtti. Bu verilere göre hem harcama hem de kutu bazında ithal ilaç tüketimi, 1 yılda yüzde 1, 7 oranında artmış oldu. Saydan, jenerik / eşdeğer ilaç ve yerli ilaç tüketiminin desteklenmesinin önemi üzerinde dururken, “Hastalara eşdeğer ilacın orijinal ilaçla aynı şey olduğunu ve ülke ekonomisi için yerli ilaç seçilmesi gerektiğini çok iyi anlatmak gerek. Böylece bilinçli bir ulusal ilaç politikası oluşturabiliriz. Ayrıca ancak güçlenen bir yerli ilaç sanayi, Ar-Ge çalışmaları yapabilir” dedi.



Eczanelerdeki ilacın iki fiyatı var



Avrupa Birliği ( AB ) ülkelerinde eczacıların reçetesiyle kendisine gelen hastalara bir istekte bulunmamaları halinde en uygun eşdeğer ilacı verdiğini söyleyen Saydan, reçeteye yerli üretilen ilacı yazan doktorların da yasal düzenlemelerle devletten destek aldığını kaydetti.



Tedavi ve ilaç parasının bütçeye yükünün azaltılmasının da ancak yerli ilacın desteklenmesiyle mümkün olduğunu vurgulayan Saydan, devletin eşdeğer ilacı yaygınlaştırmak için eczacılık camiasından yardım alması ve eczacı eczacılığının devam etmesinin sağlanması çağrısı yaptı.



Saydan, ilaç piyasasında şu an tam bir kaosun yaşandığını savunurken, fiyatı tek ve sabit olması gereken ilacın 2 fiyatının bulunmasını eleştirdi. Saydan, “Bunun nedeni ilaç firmalarının devlete yaptığı kurum ıskontoları ve ne anlama geldiği bile belli olmayan nihai kurum indirimleridir” dedi.