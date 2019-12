Eczane açılmasına 'nüfus' sınırlaması

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "eczacılık yasa taslağı" ile yeni eczane açılmasına sınırlama

getirilmesi planlanıyor. Taslak, 2 bin 500 nüfus başına bir eczane açılmasını öngörüyor. Ancak

mevcut eczaneler yeni düzenlemeden etkilenmeyecek.



Sağlık Bakanlığı yetkilileri, "Eczaneler ve Eczacılık Hizmetleri Hakkında Yasa"nın çok eski olduğunu ve değiştirilmesi için çalışma başlattıklarını bildirdi. Değişiklik yönündeki talebin, Türkiye genelindeki eczacı odalarının önerileriyle Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından Sağlık Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı.



Taslağa son şeklinin TBMM Genel Kurulu'nda verileceğini belirten yetkililer şunları söyledi:



"Bakanlığımız, eczacı olan başka milletvekillerimizin öngörülerini bekliyor, bu konuda çalışma yapıyor. Bunun 3 hafta içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bundan sonra TEB'le tekrar görüşülecek. Sonrasında da Bakanlar Kurulu'na ve Meclis'e gönderilecek. Bu aşamada, meclisin takdirine göre bu yasama yılında görüşülebileceğini ümit ediyoruz."



Nüfus göz önüne alındığında Türkiye'deki eczane sayısının Avrupa ülkelerine oranla çok yüksek olduğunu ifade eden yetkililer şu değerlendirmeyi yaptı:



"Düzenlemeyle, yeni eczane açılışlarına sınır getirilmesi öngörülüyor. Her 2 bin 500 nüfus için bir eczane açılabilecek ancak mevcut eczaneler yeni düzenlemeden etkilenmeyecek. Daha önceki çalışmalarda, eczaneler arasında belli bir mesafe şartı vardı, ancak bu uygun karşılanmadığı için henüz kesin bir karar verilmedi. Bu sınırlamadan sonra eczacılık mensuplarının mesleki uygulama alanlarının daralacağı kanaatinde değiliz."



Yetkililer, taslakta, eczanelerde ikinci bir eczacı çalıştırma zorunluluğunun da öngörüldüğünü, bunun için eczanelerin SGK'na verdiği reçete sayısının ya da cirosunun göz önünde bulundurulacağını belirterek, cirosu yüksek olan bir eczanenin, ikinci bir eczacı belki üçüncü bir eczacı çalıştırabileceğini bildirdi.



Taslakta, 2 eczacının bir araya gelerek ortak bir eczane açabilmesine

yönelik planların da olduğunu belirten yetkililer, ancak bu konuda metinde henüz

yer alan bir madde olmadığını, son şekli verilmeden tartışılacağını kaydetti.





Okulu bitiren eczane açamayacak



Taslaktaki bir diğer düzenlemeye göre de eczacılık fakültelerini bitirenlerin hemen eczane açamayacaklarını kaydeden yetkililer, mezunların 1 yıl eczanelerde "İkinci Eczacı" olarak staj yaptıktan sonra kendi eczanelerini açabileceklerini ifade etti.



Yetkililer, bu uygulamadan, yasa çıktığında öğrenimi devam eden ve mezun olanların etkilenmeyeceğini vurguladı. Öte yandan, eczanelerde çalışan kalfaların da "eczacı yardımcısı ya da eczacı teknisyeni" gibi bir unvan sahibi olacaklarını belirten yetkililer, şu an

görev yapan kalfalar için Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve TEB tarafından dönem dönem kurslar düzenlendiğini anımsattı. Yetkililer, bunların dışında Eczacılık Fakültelerinde 2 yıllık eczacı teknisyenliği yüksek okullarının açılmasıyla, buradan mezun olanların "eczacı yardımcısı ya da eczacı teknisyeni" unvanını alacaklarını belirtti.



'Eczacı ortaklığı önerimiz yok'



TEB Genel Başkanı Erdoğan Çolak da mevcut yasanın yaklaşık 55 yıl önce kabul edildiğini, bu nedenle bazı değişiklikler yapılarak çağa uygun hale getirilmesi için uzun zamandır çalışma yaptıklarını ve hazırladıkları yasa taslağını ilgili kurumlara ilettiklerini söyledi.



"Yasa değişikliğinden beklentimiz, temel olarak yılda 14 eczacılık fakültesinden eczacı sıfatıyla mezun olanların ortalama 800 yeni eczane açması, bunun doğurduğu mesleki, etik, ekonomik sorunlara çözüm bulacak şekilde yeniden düzenlenmesiydi" diyen Çolak, şunları kaydetti:



"Yani, yardımcı eczacılık sistemi (65 yaş üstünde ve mezuniyetten sonra bir yıl), ciroya göre yardımcı (ikinci) eczacı çalıştırma, eczanelerin nüfus ve mesafeye göre sınırlandırılması gibi çağın gereklerine ve yaşam koşullarına uygun temel taleplerimiz oldu. Ciroya göre yardımcı eczacılık sisteminin mantığı, iş yükünün arttığı durumlarda eczacıların hastalara yeterli zaman ayırmasını sağlamaktı. Mezuniyetten sonra bir yıl çalışan eczacı da eczane pratiği hakkında

bilgi ve deneyim sahibi olacaktı. Ancak geldiğimiz noktada, meslek örgütümüzün onaylamadığı bazı değişikliklerin yasa taslağında yer alması olasılığının haklı endişesini taşımaktayız.



Duyumlarımıza göre 'eczacı-eczacı ortaklığı'nı gündeme getirebilecek bir model yasa taslağına eklendi ve 3000-3500 olan nüfus sınırlaması 2 bin 500'e düşürüldü. Her şeyden önce bir meslek örgütünün kendisi ile doğrudan ilgili bir taslak değişikliğini duyum yoluyla öğrenmesini demokratik teamüller açısından son derece yadırgadığımızı belirtmeliyim.



Bu mesleği icra edenler olarak bizlerin, eczane sayısındaki sıkışmanın ortadan kalkması konusunda 'eczacı-eczacı ortaklığı' gibi bir önerimiz yok. Eczacı-eczacı ortaklığı, sorunlarımızı çözmekten son derece uzak, aynı zamanda başka sorunlara yol açabilecek bir modeldir. Bununla, eczanelerin şirketleşmesinin, tekelde toplanmasının ve el değiştirmesinin önü açılıyor. Korkumuz, o eller, eczacının elleri olmayacak. Türkiye'nin büyüyen ilaç pazarındaki payını artırmak isteyen çok uluslu şirketlerin elleri olacak."



Çolak, "Biz, mevcut yasada bulunan 'eczanenin sahibi ve sorumlu müdürü eczacıdır'

maddesini değişikliğe uğratan herhangi bir modele kesinlikle karşıyız. Bunun

sorunlarımızı çözmeyen, sadece öteleyen bir yöntem olduğunu düşünüyoruz." dedi.