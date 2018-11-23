ECZACIYA VİTAMİN HAPI DAYAĞI KAMERADA

Haber: Erhan TEKTEN-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Sultanbeyli’de bir eczaneden ilaç alan K.Ş. ve oğlu G.Ş, eczacı kalfasının kendilerine fazladan 40 liralık vitamin hapı sattığını iddia ederek eczaneyi bastı. Eczanede yaşanan olaylar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre G.Ş. geçtiğimiz Cumartesi günü Sultanbeyli Eczanesi’ne gelerek ilaç satın aldı. Aykut Dede\'nin sahibi olduğu eczanenin kalfası, kendisine vitamin hapı da almasını tavsiye etti. G.Ş. reçetede yazılı olmayan vitamin hapını da satın aldı. Ancak aynı gün içinden bir tane içtiği vitamin hapını geri getirdi. Bu sırada eczacının babası Soysal Dede ile kalfası Murat Alparslan olduğu eczanede, G,Ş,\'ye kutusu açılmış ve kullanılmış vitamin hapının geri alınamayacağı belirtildi. Eczaneden ayrılan G.Ş. kısa süre sonra babası K.Ş. ile birlikte geri döndü. Eczacıların ilacı yine almaması üzerine K.Ş ve G.Ş bunun üzerine Soysal Dede ile Murat Alparslan’a saldırdı. Eczanenin içinde başlayan tartışma dışarı taştı. K.Ş. ve G.Ş., Soysal Dede ile Murat Alparslan’ın tekme-tokat dövüp yerlerde sürükledi. Murat Alparslan G.Ş.’nin başına attığı tekmeyle baygınlık geçirdi.

Soysal Dede ve Murat Alparslan iki kişiden şikayetçi oldu. Görüntüleri de delil olarak savcılığa sundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında poliste ifadeleri alınan K.Ş. ve G.Ş., ilacı reçeteye dahil sandıklarını, darp olayının karşılıklı gerçekleştiğini söyledi. İki kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

