Eczacılık Günü'nde sendikadan "meslek hastalığı" tepkisi: Covid'den 78 meslektaşımızı kaybettik, halen illiyet bağı aranıyor

Eray GÖRGÜLÜ

Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, 25 Eylül Dünya Eczacılık gününde, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eczacı sayısına dikkat çekti. Bayraktar, "Covid-19’la mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 461’e ulaşırken, 78 eczacı da hayatı kaybetti. Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için halen illiyet bağı şartı aranması kabul edilemez. İktidarı bu düzenlemeden vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi.

25 Eylül Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çeken Mehmet Bayraktar, hastaların ilaçlara ve kişisel koruyucu ekipmanlara erişebilmesini sağlamak amacıyla eczacıların yoğun ve sancılı bir mesai dönemi geçirdiklerini ifade etti.



Bayraktar, "Bu dönemde eczacılar topluma kanıta dayalı tavsiyeler vermenin yanı sıra el dezenfektanı üretmek ve ücretsiz maske dağıtmak gibi halk sağlığı projelerine de destek oldu. Eczacılar, pandeminin ilk gününden beri sağlık sistemini ayakta tutmak için her türlü fedakârlığı yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Eczacılar bütün bu hizmetleri hiçbir karşılık beklemeden ve Eczacılık Yemini’nin gereği olarak yerine getirdi. Ancak toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi eczacılarda bu dönemde ciddi hak ve gelir kayıplarına uğradı" dedi.

"Görev şehidi sayılsın" çağrısı

461 sağlık çalışanının Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği Covid-19 ile mücadele döneminde, 58 eczacı ile 20 eczane teknisyeninin de yaşamını yitirdiğini belirten Bayraktar şunları söyledi: "Sağlıkçı arkadaşlarımızın görev şehidi sayılması için bakanlığı göreve çağırıyoruz. Geride kalan çocuklarını emanet olarak görerek eğitim ve iş olanaklarında öncelik tanınmasını talep ediyoruz. Özellikle sağlık çalışanları ve eczacılar Covid-19’la mücadele anlamında büyük zorluklar yaşadı.



Covid pozitif hastalarla doğrudan iletişimde bulunan sağlıkçılar, bir nevi salgın hastalığın doğrudan mağduru oldu. Bu sebeple de toplumun diğer kesimlerinin korunması gerektiğinden daha çok korunmaya ihtiyaçları bulunuyor. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu hastalığın sağlıkçılar için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerekiyor.



Ülkemizde Covid’in meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için illiyet bağı aranmaktadır. İlliyet bağının kurulması imkânsız olmakla birlikte sağlık çalışanlarının bunu ispata yükümlü olması kabul edilemez bir uygulamadır. Bundan bir an evvel vazgeçilmeli, ilgili yasanın tüm sağlık çalışanlarını kapsamasının önündeki engeller kaldırılmalıdır."