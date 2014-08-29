Eczacılardan Rojava'ya ilaç göndermek için kampanya

Mardin ve Şırnak Eczacı Odaları, Rojava için “Bir cana ilaç ol” adlı bir yardım kampanyası başlattı.

Mardin ve Şırnak eczacıları ile eczane teknisyenleri, Rojava bölgesinde yaşananlara dikkat çekmek ve insani yardımda bulunmak amacıyla yardım kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde eczacılar, şimdiye kadar üç TIR ilaç, bebek maması ve hijyen ürünlerini Rojava'ya gönderdi. Valilikten bir yıllığına yasal izin alan eczacılar, bu süre zarfında kampanyayı genişletmeyi hedefliyor.

Kampanyaya destek vermek isteyenler için açılan resmi yardım hesabının bilgileri şöyle:

VAKIF BANK MARDİN ŞUBESİ MARDİN ECZACI ODASI YARDIM HESABI

TR05 0001 5001 5800 7302 2232 90

Facebook: Rojavaya kardeş eli

Twitter: @rojavakardeseli #rojavayakardeseli

Kampanya irtibat telefonu: 0536 899 2887/0533 280 9083/0482 212 8747

Adres: Mardin Eczacı Odası, Vali Ozan Caddesi, Özçelik Apartmanı Kat :6 No:11 Artuklu/Mardin