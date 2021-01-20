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Koronavirüs

Eczane çalışanları yarından itibaren Covid-19 aşısı yaptırabilecek

20 Ocak 2021 12:32

Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada, yarından itibaren 15 gün boyunca eczane çalışanlarının randevu alarak Koronavirüs aşısı olabilecekleri belirtildi.

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