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Sağlık

Eczacılar uyardı: Stokta çiçek aşısı kalmadı, tüm Türkiye tehlike altında

Manisa Eczacılar Odası Başkanı, Aile Sağlığı Merkezleri'nde eskiden kalmış ilaçların kullanıldığını belirtti

14 Haziran 2016 16:29

Manisa Eczacılar Odası Başkanı Burçin Kurtuluş, bulaşıcı çiçek hastalığı aşısının sağlık merkezlerinin stoklarında kalmadığını, bu konuda yalnızca Manisa'nın değil, tüm Türkiye'nin tehlike altında olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; her yaşta ve her cinste kişilerde görülen hastalık, büyük salgınlar yaparak pek çok kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabiliyor. 

Piyasada çiçek aşısı bulmanın oldukça zor olduğunu belirten Burçin Kurtuluş, Aile Sağlığı Merkezleri'nde de eskiden kalmış ilaçların kullanıldığını belirtti. 

 

"Aşı, bir an önce temin edilmeli"

 

Kurtuluş, "Çiçek aşısı vurulan insanlar bir daha çiçek hastalığına yakalanmayacak gibi bir durum söz konusu değil." diyerek; daha önce bu hastalığı geçirmiş olan insanların da tekrar bu hastalığa yakalanabilme ihtimallerinin olduğunu söyledi.

Aşının vurulmasının sadece hastalık riskini azalttığını belirten Kurtuluş, tüm bu nedenlerle aşının bir an önce temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

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