Eczacılar kepenk kapatıyor

21 Aralıktaki mitinglerinin ardından bir kez daha Sosyal Güvenlik Kurumu ile masaya oturan eczacılar anlaşmaya varamadı. Türk Eczacıları Birliği, 51 eczacı odasına yaptığı duyuruda kepenk kapatma sinyali verdi.



Eczacılar ile SGK arasındaki anlaşmanın 31 Aralık'a kadar sonuçlanmaması ve bu konuda çözüm bulunamaması halinde mevcut protokol ve sözleşme 1 Şubat 2008 itibariyle feshedilecek ve bu tarihten itibaren SGK'lı hastalar hem eczanelerden ilaç alamayacak hem de eczacılar kepenklerini kapatacak.



Türk Eczacıları Birliği kendisine bağlı bulunan 51 eczacı odasına duyuru yaparak kepenk kapatma sinyalini verdi. TEB, eczacı odalarına gönderdiği yazıda, duyurunun 24 bin eczacıya ivedilikle yapılmasını isteyerek, SGK ile olan görüşmelerin sona erdiğini, bundan sonraki süreçte var olan anlaşmanın tek taraflı olarak feshedileceğini bildirdi. TEB'in odalara gönderdiği yazıda özetle şunlar söylendi:



"21 Aralık 2008 Pazar günü Ankara'da, 32 bin kişiyle "Artık Yeter" dediğimiz görkemli mitingimizin ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun daveti üzerine, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetimiz Kurum Başkanı Fatih Acar ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sami Türkoğlu ile 24 Aralık Çarşamba günü bir görüşme yaptı.



Bu görüşmede, temel sorunlarımız Kurum yetkililerine bir kez daha aktarıldı. Ancak, Kurumun tavrında çözüme dayalı bir farklılık olmadığı görüldü. Kurum yetkililerine, Kamu kurum ıskontosu, avans uygulaması, muayene ücreti ve diğer taleplerimizdeki kararlılığımızın devam ettiği net bir şekilde ifade edildi. SGK ile imzalanan 10 Eylül 2008 tarihli Ek Protokolün 9.Yürürlük maddesinde yer alan ibareye göre, TEB ile SGK arasındaki anlaşmanın 31 Aralık'a kadar sonuçlanmaması ve bu konuda çözüm bulunamaması halinde mevcut protokol ve sözleşme 1 Şubat 2009 tarihi itibariyle feshedilecek."



Hukuki işlemlerin başlatıldığı da öğrenilirken eczacıların mitingin ardından taleplerinin karşılanmamasına cevaben kepenk kapatmaya hazırlandığı belirtildi. Bu durumda ise SGK'lı hastalar 1 Şubat 2008'den itibaren hem eczanelerden ilaç alamayacak hem de eczacılar kepenk kapatacaklar.

