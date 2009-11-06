Eczacılar da domuz gribine karşı aşılanacak

Sağlık Bakanlığı, Türk Eczacıları Birliğinin talebi üzerine serbest eczacılar ve çalışanlarını öncelikli risk grubuna alarak domuz gribine karşı aşılanmalarına karar verdi.



Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seraceddin Çom tarafından il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda, sağlık hizmetlerinde görev alan personele Bakanlık tarafından temin edilen pandemik A (H1N1) 2009 aşılarının uygulandığını belirterek, illerdeki serbest eczane sahipleri ve mesul müdürleri ile diğer çalışanlara talep etmeleri halinde bu aşının yapılması istendi.



TEB Genel Sekreteri Özgür Özel de eczacı odalarına gönderdiği yazıda, sağlık çalışanlarına ve risk grubunda yer alan kişilere Pandemik A (H1N1) aşılarının uygulandığını hatırlattı.



Özel, Sağlık Bakanlığının açıkladığı, aşının öncelikli olarak uygulanacağı sağlık hizmetlerinde görevli personel arasında eczacıların yer almaması üzerine, eczacıların ve eczane çalışanlarının da bu kapsama alınarak, talep etmeleri halinde Pandemik A (H1N1) aşısı olabilmeleri için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunduklarını bildirdi.



Birliğin yaptığı başvurunun olumlu değerlendirilmesi sonucunda, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine birer yazı gönderildiğini belirten Özel, bu doğrultuda uygulama ile ilgili il sağlık müdürlükleri ile irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.



Güvensizlik ortamı doğru değil



Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Özgür Özel, Sağlık Bakanlığından, 24 bin serbest eczacı ile çalışanlarının da sürekli hastalarla iletişim halinde bulunmaları nedeniyle diğer sağlıkçılar gibi öncelikli risk grubuna alınmaları ve domuz gribine karşı aşılanmaları talebinde bulunduklarını söyledi.



Bakanlığın bu talebi yerinde bulduğunu ifade eden Özel, serbest eczacılarla birlikte mesul müdürler ve diğer eczane çalışanlarının da il sağlık müdürlüklerine başvurarak bu aşıyı yaptırabileceklerini bildirdi.



Türkiye genelindeki 24 bin eczanede eczacılarla birlikte toplam 100 bin kişinin çalıştığını kaydeden Özel, şöyle konuştu:



''Domuz gribi aşısı konusunda kamuoyunda yaratılan güvensizlik ortamını doğru bulmuyoruz. Bu aşıyı olup olmamak kişilerin kendi karar verecekleri bir konudur ama domuz gribine karşı aşılama doğru bir önlemdir. Biz eczacılar da diğer sağlık çalışanları gibi öncelikli risk grubu içinde yer alıyoruz. Zaten mevsimsel grip aşısı her yıl eczanelerde satışa sunuluyor. Mevsimsel grip aşısının üretilmeye başladığı döneme yetişmediği için domuz gribinin antijeni bu yılki mevsimsel grip aşılarının içinde yer almadı. Bu salgın sürerse, gelecek yıl artık domuz gribine karşı ayrı bir aşı olmayacak, mevsimsel grip aşısının içinde yer alacak. Üyelerimize ve çalışanlarına domuz gribinden korunmaları için bu aşıyı öneriyoruz.''

