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Eczacılar borç ve faiz sarmalına girdi

Devletten alacaklarını zamanında tahsil edemeyen eczacılar ilaç depolarının ödemelerini zamanında yapamadığı için borç ve faiz sarmalına girdi.

07 Nisan 2009 03:00

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, devletten alacaklarını zamanında tahsil edemeyen eczacıların ilaç depolarının ödemelerini zamanında yapamadığı için borç ve faiz sarmalına girdiğini söyledi.

Saydan, dün yaptığı açıklamada, ilaçlarını Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ecza depolarından aldıklarını, ancak geri ödemelerdeki gecikmeler yüzünden buralara vadesinde ödeme yapılmasında sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

Saydan, bunu fırsat bilip alacaklarına fahiş oranda vade farkı koyan ilaç depolarının haciz işlemleri başlatarak eczacıların SGK ödemeleri, gayrimenkulleri ve eczanelerine el koymaya başladıklarını savundu.

"Duyumlarımıza göre 14 bin dolayında eczanenin SGK'dan alacaklarına haciz konulmuş durumda" diyen Saydan, ödemesini geciktiren eczanelere katı ekonomik yaptırımlar uygulandığını belirterek, bu yaptırımların başında ilaç geri alımlarının geldiğini söyledi.

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