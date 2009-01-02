Eczacılar Birliği: Artık sigortalıya ilaç yok!

Yılın ilk gününde bir kötü haber de SSK'lıya geldi. Eczacılar Birliği protokolü feshetti. Bundan sonra sigortalıya ilaç yok!



Türk Eczacılar Birliği'nden yapılan açıklamada, "İlaç Alım Protokolü"nün feshedildiğine dair daha önce bir duyuru yapıldığı hatırlatıldı.



Söz konusu duyuruda geçen "1 Ocak 2009 tarihi itibariyle tüm sigortalı vatandaşların serbest eczanelerden ilaç almasını sağlayan protokolü feshediyoruz" ifadesinin "2 Ocak 2009 tarihinde fesih işlemlerini başlatıyoruz" şeklinde düzeltildiği kaydedildi.



Duyuruda yer alan "2 Şubat 2009 tarihinden itibaren tüm sigortalı vatandaşların parayla ilaç alma dönemi başlayacak" ifadesinin de "1 Şubat tarihinden itibaren sözleşmesizlik dönemi başlayacaktır" şeklinde değiştirildiği belirtildi.



Türk Eczacıları Birliği Merkez Binası'nda konuyla ilgili olarak bugün bir basın toplantısı yapılacağı bildirildi.



Açıklamada, "32 bin kişiyle Ankara Kolej Meydanı'nda miting düzenledik, yine sesimize kulaklarını tıkadılar. Ne anlaşma sağlandı ne de uzlaşma. 'Artık yeter' dedik ve demeye devam ediyoruz. Türk Eczacıları Birliği, bağlı bulunan 51 eczacı odası ve 24 bin eczanenin ortak kararıyla 2 Ocak'tan itibaren vatandaşların serbest eczanelerden ilaç almasını sağlayan 'İlaç Alım Protokolü', uzlaşma sağlanamamasından dolayı tarafımızca fesih işlemleri başlatılmıştır" denildi.



