Eczacılar Birliği: 120'ye yakın ilaç piyasada bulunmuyor, sıkıntı şubatta artacak

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, 120'ye yakın ilacın piyasada bulunmadığını söyledi.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, Çolak hemen hemen her gruptan bir iki ilaçta tedarik sorunu olduğunu, bunun şubat ayında daha da artacağını ifade etti.

Çolak, "Piyasada 120'ye yakın ilaç bulunamıyor. Hemen hemen her gruptan bir iki ilaçta sorun var. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilaç sorunu yaşanıyor. Bunun çözümü yerli ilaç üretimini desteklemekten geçiyor" dedi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında, milli gelire oranla en az sağlık harcamasının yüzde 4,2'lik oranla Türkiye'de yapıldığını kaydeden Çolak, "2019'un ilk dokuz ayında 293 milyon 238 bin adet reçete karşılandı. En çok satılan kalemler ağrı kesiciler ve metabolizma hastalıklarında kullanılan ilaçlar oldu" dedi.

Eczacıların en önemli sorunlarından birinin de istihdam olduğunu kaydeden Çolak şöyle konuştu:

"İhtiyaç olmadığı halde açılmaya devam edilen eczacılık fakülteleri ve artırılan kontenjanlar, bu ülkenin ve bu mesleğin geleceği ile oynamaktır. Sağlık Bakanlığı'nın tahminlerine göre, 2030 yılında şimdiden 7 bin eczacı fazlası bulunuyor. Tüm bu veriler ışığında eczacılık mesleğinin istihdam sorunu yaşayacağını söylemek için müneccim olmaya gerek yok."