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Kültür-Sanat

Eczacıbaşı'na Fransa'dan onur nişanı

Bülent Eczacıbaşı, Chevalier dans l’Ordre National de la Legion d’Honneur ile taltif efildi

13 Kasım 2014 11:07

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Fransa’nın en prestijli nişanı olarak kabul edilen Chevalier dans l’Ordre National de la Legion d’Honneur ile taltif efildi.

Eczacıbaşı’nın Türkiye’nin kültürel ve toplumsal yaşamına ve Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine olan katkıları nedeniyle verilen nişan, önceki akşam İstanbul’daki Fransız Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Gülden Öktem’in Milliyet’teki haberine göre, törende konuşan Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Laurent Bili, Eczacıbaşı ailesinin geçmişinin, Türkiye’nin geçmişi ile benzerlikler taşıdığını ifade ettti ve ekledi: “Bu, özellikle sağlık, inovasyon, ama aynı zamanda sanat alanlarında Türkiye’nin çehresini değiştiren türden destansı bir geçmiş olsa gerek.”

Bülent Eczacıbaşı ise başta Atatürk olmak üzere hayranlık duyduğu isimlerle aynı listede yer almaktan büyük onur duyduğunu belirterek, “Bundan sonra, eşim Oya Eczacıbaşı’nın ardından ben de bu değerli nişanı taşıyacağım ve ailedeki Legion d’Honneur mensupları ikiye çıkmış olacak” dedi.

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