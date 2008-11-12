Eczacıbaşı'na ABD'de 'baton' sorgusu

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı yönetecek olan Bülent Eczacıbaşı’nın şef Gürer Aykal’dan ödünç aldığı baton, ABD seyahatinde X-Ray cihazına takıldı. Eczacıbaşı, batonu tanımayan polise kendisini ‘orkestra şefi” olarak tanıtmak zorunda kaldı.



Borusan Holding’in ’Konuk Şef’ projesi kapsamında bugün Borusan Filarmoni Orkestrası’nı yöneteceği özel konsere çıkmaya hazırlanan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, konser hazırlıkları için aylardır yanında taşıdığı ’baget’ yüzünden ABD’de güvenliğe takıldı.

Son ABD seyahatinde bagetini gören polisin "Şef misiniz" sorusuna "evet" cevabı vermek zorunda kaldığını anlatan Eczacıbaşı, "Orada bağış, yardım, destek gibi konulara girsem, sohbet uzayacaktı. Ben de görevliye ’Şefim’ demeyi tercih ettim. Sopanın yanı sıra notalarımı ve CD’lerimi de gösterip, gümrükten sorunsuz bir şekilde geçtim" dedi.



‘Çok heyecanlıyım’



Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı bu akşam yönetecek olan Eczacıbaşı, kendisini sınava girece Borusan Holding’in ‘Konuk Şef’ projesi kapsamında, bu akşam saat 20.30’da Lütfi Kırdar Anadolu Salonu’nda gerçekleşecek konserde, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yönetecek. Programda W. Mozart’ın “Fagot Konçertosu”, S. Prokofiev’in “Romeo ve Juliet Süiti”nden seçmeler ve P. Çaykovski’nin “Fındıkkıran Bale Süiti”nden bölümler yer alıyor.



‘Konuk Şef’ projesi çerçevesinde Borusan Filarmoni’yi 2006 yılında Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, 2007’de Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç yönetmişti. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da, konuk şefin sağlayacağı bursla yetenekli bir öğrenci yurtdışında eğitim görecek. Bu kapsamda 2008-2009 döneminde trompet sanatçısı Mustafa Arda Cabaoğlu, University of Rochester’da yüksek lisans eğitimi alacak.



Müzisyen olmayı istemiş



Dün gerçekleştirilen prova sonrasında, Eczacıbaşı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok heyecanlı olduğunu, ilk kez böyle bir deneyim yaşayacağını belirten Eczacıbaşı, “Çok sevdiğim ama bilgimin çok derin olmadığı bir alanda yer almak, kısa bir süre için de olsa orkestra yönetmek heyecan verici” şeklinde konuştu.



Müzikle sadece ‘iyi bir dinleyici’ ilişkisi kurduğunu belirten konuk şef Eczacıbaşı, “Amatör müzisyen olmayı çok istemiştim ama bu fırsatı gençlik yıllarımda kaçırdım” dedi.

Eczacıbaşı bu akşamki konser için ilk çalışmaları, Borusan Filarmoni Orkestrası Onursal Şefi Gürer Aykal’la orkestrasız, nota üzerinden yapmış. Ardından, önceki gün birinci, dün de ikinci orkestralı provayı gerçekleştirmiş.



“Orkestra elemanlarının hepsi de değerli, genç yetenekler. Borusan Filarmoni kültür yaşamımıza büyük katkılar sunan bir orkestra. Müzisyenleri daha yakından tanımayı isterim” diyen Eczacıbaşı, gerçek anlamda orkestra yönetmenin çok zor olduğunu belirtti.

Orkestradaki müzisyenlerin kendi enstrümanlarına yoğunlaştığını, maestro’nun ise müzisyenlerin çaldığı bütün notaları bilmesi gerektiğini söyleyen Eczacıbaşı, orkestrayı hazırlamanın da çok emek istediğini vurguladı.

Eczacıbaşı, kendisini ‘sınava girecek öğrenci gibi heyecanlı’ hissettiğini belirtti.

