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Spor

Eczacıbaşı VitrA'nın yarı final maçları D-Smart'ta

Temsilcimiz, Kadınlar Cev Kupası yarı finalinde SSC Palmberg Schwerin ile karşılaşacak İSTANBUL / DHA Eczacıbaşı VitrA, 2018 CEV Kupası Yarı Final etabında yarın Alman ekip SSC Palmberg Schwerin ile karşılaşacak

12 Mart 2018 20:51

Temsilcimiz, Kadınlar Cev Kupası yarı finalinde SSC Palmberg Schwerin ile karşılaşacak

İSTANBUL / DHA

Eczacıbaşı VitrA, 2018 CEV Kupası Yarı Final etabında yarın Alman ekip SSC Palmberg Schwerin ile karşılaşacak.
Çeyrek finalde Yenisei Krasnoyarsk takımını eleyerek yarı finale yükselen turuncu beyazlılar, Alman ekibini de geçmesi halinde kupada finale yükselecek.
Deplasmanda avantaj yakalamak isteyen Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, son hazırlıklarını Almanya\'da yapacak. 
Etabın ilk maçı yarın TSİ 21.00\'de Palmberg Arena\'da, ikinci maçı 20 Mart Salı günü, saat 19.00\'da Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda oynanacak ve her iki mücadele de D-Smart 77. Kanal Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.

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