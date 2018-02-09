T24 LogoT24 Logo
Spor

Eczacıbaşı VitrA'da sıradaki hedef Fenerbahçe derbisi

Uğur DEMİRKIRDI - Gökhan HEBEPÇİ / BUSTO ARSIZIO (İtalya), (DHA) Kadınlar CEV Kupası 8'li finaller rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Yamamay e-work Busto Arsizio'yu 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu

09 Şubat 2018 14:20

Uğur DEMİRKIRDI - Gökhan HEBEPÇİ / BUSTO ARSIZIO (İtalya), (DHA)

Kadınlar CEV Kupası 8\'li finaller rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Yamamay e-work Busto Arsizio\'yu 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Eczacıbaşı kafilesi zaferin ardından büyük bir mutluluk yaşarken, tur doyasıya kutlandı. Eczacıbaşı VitrA takımı ayrıca Türk bayrağı ile foto muhabirlere poz verdi. Karşılaşmanın ardından Güldeniz Önal, Büşra Kılıçlı ve Gözde Yılmaz; Doğan Haber Ajansı\'nın (DHA) sorularını yanıtladı.
GÜLDENİZ ÖNAL: \"MAÇA İYİ BAŞLAYAMADIK, SONRADAN TOPARLADIK\"
İlk olarak söz alan Güldeniz Önal, önemi büyük bir maça çıktıklarını belirterek, \"Tabii ki maçın önemi çok büyük. Maça iyi başlayamadık, sonradan toparladık. İki set almamız gerektiği maçlarda bazen stres oluyor, bir an önce maçı bitirmek istiyoruz. Bu maçı geçtik. Önümüzde Fenerbahçe maçı var, maçlarımız devam ediyor. Haftayı kayıpsız kapatırsak, iyi bir iş yapacağız. Bir sonraki rakip Rus takımı. Yolculuk çok zormuş, onu duyduk. Bir günümüzü alacak bir yolculuk var. Ruslar her zaman iyidir. Bu saatten sonra kimse hafife alınmaz. Herkese teşekkür ederim, herkesin emeğine sağlık. Rakip takıma da teşekkür ediyorum. Burada her zaman salon doluyormuş, güzel bir voleybol seyircisi var\" dedi.
BÜŞRA KILIÇLI: \"İLK MAÇI KAZANMAK ÖNEMLİYDİ\"
Büşra Kılıçlı, İstanbul\'daki galibiyetin öneminden bahsederken, \"Onların kendi evlerinde daha iyi oynayacaklarını biliyorduk. İstanbul\'daki maçta, iki takım da biraz tutuk başladı. İlk maçı kazanmak her zaman önemli. 3-1\'lik avantajla geldik buraya. İtalya\'da voleybola bakış açısı çok güzel, büyük bir destek var. Maça biraz stresli başladık diyebilirim. Basit hatalar yaptık. Daha sonra toparladık. Şu anda rahatız, bir sonraki tura hazırlanacağız. Rakibimizle alakalı çok bir şey bilmiyorum. Önce lig maçımız var Fenerbahçe\'ye karşı. Zamanı gelince onlara da çalışacağız\" diye konuştu.
GÖZDE YILMAZ: \"KENDİMİZE İNANIYORUZ\"
Son olarak söz alan Gözde Yılmaz ise şöyle dedi:
\"Bu seyircinin karşısında oynamak çok zor. O yüzden çok mutluyuz. Çok sıkışık bir fikstürümüz var bu ara. İyi hazırlanıyoruz. Bir Rus takımıyla oynayacağız. Zor olacak ama çalışıyoruz ve inanıyoruz kendimize. Önemli maçlar hep peş peşe geliyor. Takımımıza inanıyorum, Fenerbahçe\'yi de geçeceğimizi düşünüyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Güldeniz Önal\'ın açıklamaları
- Büşra Kılıçlı\'nın açıklamaları
- Gözde Yılmaz\'ın açıklamaları
- Maçın son anları
- Türk bayrağı ile poz
- Sevinç görüntüleri
- Genel detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Uğur DEMİRKIRDIGökhan HEBEPÇİBUSTO ARSIZIODHA Kadınlar CEV KupasıEczacıbaşı VitrAYamamayBusto ArsizioEczacıbaşıTürkKarşılaşmanınGüldenizBüşra KılıçlıGözde Yılmaz; Doğan Haber Ajansı DHAGÜLDENİZ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24