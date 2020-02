Eczacıbaşı VitrA'da sıradaki hedef Fenerbahçe derbisi

Uğur DEMİRKIRDI - Gökhan HEBEPÇİ / BUSTO ARSIZIO (İtalya), (DHA)

Kadınlar CEV Kupası 8\'li finaller rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Yamamay e-work Busto Arsizio\'yu 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Eczacıbaşı kafilesi zaferin ardından büyük bir mutluluk yaşarken, tur doyasıya kutlandı. Eczacıbaşı VitrA takımı ayrıca Türk bayrağı ile foto muhabirlere poz verdi. Karşılaşmanın ardından Güldeniz Önal, Büşra Kılıçlı ve Gözde Yılmaz; Doğan Haber Ajansı\'nın (DHA) sorularını yanıtladı.

GÜLDENİZ ÖNAL: \"MAÇA İYİ BAŞLAYAMADIK, SONRADAN TOPARLADIK\"

İlk olarak söz alan Güldeniz Önal, önemi büyük bir maça çıktıklarını belirterek, \"Tabii ki maçın önemi çok büyük. Maça iyi başlayamadık, sonradan toparladık. İki set almamız gerektiği maçlarda bazen stres oluyor, bir an önce maçı bitirmek istiyoruz. Bu maçı geçtik. Önümüzde Fenerbahçe maçı var, maçlarımız devam ediyor. Haftayı kayıpsız kapatırsak, iyi bir iş yapacağız. Bir sonraki rakip Rus takımı. Yolculuk çok zormuş, onu duyduk. Bir günümüzü alacak bir yolculuk var. Ruslar her zaman iyidir. Bu saatten sonra kimse hafife alınmaz. Herkese teşekkür ederim, herkesin emeğine sağlık. Rakip takıma da teşekkür ediyorum. Burada her zaman salon doluyormuş, güzel bir voleybol seyircisi var\" dedi.

BÜŞRA KILIÇLI: \"İLK MAÇI KAZANMAK ÖNEMLİYDİ\"

Büşra Kılıçlı, İstanbul\'daki galibiyetin öneminden bahsederken, \"Onların kendi evlerinde daha iyi oynayacaklarını biliyorduk. İstanbul\'daki maçta, iki takım da biraz tutuk başladı. İlk maçı kazanmak her zaman önemli. 3-1\'lik avantajla geldik buraya. İtalya\'da voleybola bakış açısı çok güzel, büyük bir destek var. Maça biraz stresli başladık diyebilirim. Basit hatalar yaptık. Daha sonra toparladık. Şu anda rahatız, bir sonraki tura hazırlanacağız. Rakibimizle alakalı çok bir şey bilmiyorum. Önce lig maçımız var Fenerbahçe\'ye karşı. Zamanı gelince onlara da çalışacağız\" diye konuştu.

GÖZDE YILMAZ: \"KENDİMİZE İNANIYORUZ\"

Son olarak söz alan Gözde Yılmaz ise şöyle dedi:

\"Bu seyircinin karşısında oynamak çok zor. O yüzden çok mutluyuz. Çok sıkışık bir fikstürümüz var bu ara. İyi hazırlanıyoruz. Bir Rus takımıyla oynayacağız. Zor olacak ama çalışıyoruz ve inanıyoruz kendimize. Önemli maçlar hep peş peşe geliyor. Takımımıza inanıyorum, Fenerbahçe\'yi de geçeceğimizi düşünüyorum.\"

