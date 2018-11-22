Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Eczacıbaşı VitrA - Uralochka NTMK Ekaterinburg: 3-0

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Goran Gradİnskİ, Sabine Wİtte

Eczacıbaşı VitrA: Gibbemeyer, Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Simge (L), Ezgi

URALOCHKA-NTMK EKATERİNBURG: Romanova, Enina, Klimets, Parubets, Evdokimova, Harelik, Podkopaeva (L), Karpol, Simonenko.

Setler: 3-0 (25-16,25-17,25-21)

Süre: 69 dakika (20,24,25)

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında, Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda oynanan mücadelede Eczacıbaşı VitrA üç puanın sahibi olurken, Sırp yıldız Tijana Boskovic 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Eczacıbaşı VitrA, B Grubu\'nun ikinci maçında, 19 Aralık Çarşamba günü Finlandiya\'dan Hämeenlinna takımına konuk olacak.

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