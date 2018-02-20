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Spor

Eczacıbaşı VitrA, Rusya'dan avantajlı dönüyor

Yenisei Karasnoyarsk - Eczacıbaşı VitrA: 1-3 KRASNOYARSK / DHA SALON: Dom Sporta im

20 Şubat 2018 20:05

Yenisei Karasnoyarsk - Eczacıbaşı VitrA: 1-3

KRASNOYARSK / DHA

SALON: Dom Sporta im. M. Dvorkina
HAKEMLER: Florin Dimachi (ROU-Romanya), Audrius Gargasas (LTU-Litvanya)
YENİSEİ KRASNOYARSK: Bondar, Manziuk, Malykh, Chaplina, Efimova, Peretiatko, Kriuchkova (L), Molodtsova, Olga Efimova.
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Adams, Ognjenovic, Simge (L), Gözde, Dilara, Hande, Ezgi.
Setler: 1-3 (16-25,26-28,25-23,21-25)
Süre: 98 dakika (20,28,27,23)

Ülkemizi 2018 Kadınlar CEV Kupası\'nda temsil eden Eczacıbaşı VitrA, çeyrek final ilk maçında, deplasmanda Rusya\'nın Yenisei Krasnoyarsk takımını 16-25, 26-28, 25-23 ve 21-25\'lik setlerle 3-1 mağlup etti. 
Temsilcimiz, bu sonuçla birlikte rövanş maçı öncesinde bir üst tura (yarı final) yükselme yolunda büyük avantaj elde etti.
Mücadelenin birinci setinde rakibine karşı rahat bir oyun sergileyen Eczacıbaşı VitrA, seti 25-16 kazandı. İki takımın da etkili ataklarıyla başa baş bir mücadele yaşanan ikinci seti, Rus ekip 25-23 önde bitirdi. Son sette ise konuk ekip temposunu koruyarak, rakibine skor üstünlüğünü kaptırmadı ve maçı 3-1 kazandı.
Maçın en skorer isimleri aldıkları 25\'şer sayıyla kaptan Jordan Larson ve genç oyuncu Tijana Boskovic oldu.
Eczacıbaşı VitrA, eşleşmenin ikinci maçında Rus ekibini, 28 Şubat Çarşamba günü, saat 19:30\'da, Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda konuk edecek. Turuncu beyazlıların yarı finale çıkması için iki set almaları yeterli olacak.
Turuncu-beyazlılar turu geçmesi durumunda, yarı finalde Pomi Casalmaggiore (İtalya) - SSC Palmberg Schwerin (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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