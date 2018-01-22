T24 LogoT24 Logo
Spor

Eczacıbaşı VitrA, İtalyan rakibi Yamamay'ı bekliyor

Tecrübeli antrenör Marco Motta: "Avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istiyoruz" Bu sezon 2018 CEV Kupası'nda mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, 8'li Finaller Etabı'nın ilk maçında İtalyan ekip Yamamay e-work Busto Arsizio'yu konuk edecek

22 Ocak 2018 16:39

Tecrübeli antrenör Marco Motta: \"Avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istiyoruz\"

Bu sezon 2018 CEV Kupası\'nda mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, 8\'li Finaller Etabı\'nın ilk maçında İtalyan ekip Yamamay e-work Busto Arsizio\'yu konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda 24 Ocak Çarşamba günü saat 17:00\'de başlayacak maç öncesi Eczacıbaşı VitrA, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Eczacıbaşı VitrA\'nın tecrübeli antrenörü Marco Motta, maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada, \"Kupanın ilk etabında set vermeden tur atladığımız için mutluyum. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. İki maç yapacağız ve ilk maç evimizde olacak. Avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istiyoruz. Güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum\" dedi.
Turuncu beyazlılar etabın ikinci maçında, 8 Şubat Perşembe günü Palayamamay Busto Arsizio\'da İtalyan temsilcisine konuk olacak.

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TecrübeliMarco MottaCEV KupasıEczacıbaşı VitrAFinaller EtabıYamamayBusto ArsizioBurhan Felek Voleybol SalonuOcakGüçlüAvantajlıGüzelTuruncuPerşembePalayamamay Busto ArsizioGökhan HEBEPÇİDHA FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24