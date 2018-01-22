Eczacıbaşı VitrA, İtalyan rakibi Yamamay'ı bekliyor

Tecrübeli antrenör Marco Motta: \"Avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istiyoruz\"

Bu sezon 2018 CEV Kupası\'nda mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, 8\'li Finaller Etabı\'nın ilk maçında İtalyan ekip Yamamay e-work Busto Arsizio\'yu konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda 24 Ocak Çarşamba günü saat 17:00\'de başlayacak maç öncesi Eczacıbaşı VitrA, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Eczacıbaşı VitrA\'nın tecrübeli antrenörü Marco Motta, maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada, \"Kupanın ilk etabında set vermeden tur atladığımız için mutluyum. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. İki maç yapacağız ve ilk maç evimizde olacak. Avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istiyoruz. Güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum\" dedi.

Turuncu beyazlılar etabın ikinci maçında, 8 Şubat Perşembe günü Palayamamay Busto Arsizio\'da İtalyan temsilcisine konuk olacak.

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA

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