Eczacıbaşı VitrA galibiyetle başladı

Eczacıbaşı VitrA - Altay: 3-0
İSTANBUL,(DHA)
SALON: Shaoxing Olympic Sports Center
HAKEMLER: Mohammad Shahmiri (İran-IRI), Nathanon Sowapark (Tayland-THA)
ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Büşra, Gamze, Larson, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Ezgi, Gözde.
ALTAY: Mammadova, Anarkulova, Anlkonova, Akilova, Ikic, Popovic (L), Sharshakova, Sarsenbayeva, Olga, Jusino.
Setler: 25-10, 25-11, 25-15
Süre: 66 dakika (21, 22, 23)
2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası\'nın ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Kazakistan ekibi Altay\'ı 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı VitrA, B Grubu\'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 12:00\'de Tayland ekibi Supreme Chonburi ile karşılaşcak.
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