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Spor

Eczacıbaşı VitrA galibiyetle başladı

Eczacıbaşı VitrA - Altay: 3-0 İSTANBUL,(DHA) SALON: Shaoxing Olympic Sports Center HAKEMLER: Mohammad Shahmiri (İran-IRI), Nathanon Sowapark (Tayland-THA) ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Büşra, Gamze, Larson, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Ezgi, Gözde

04 Aralık 2018 16:34

Eczacıbaşı VitrA - Altay: 3-0

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Shaoxing Olympic Sports Center
HAKEMLER: Mohammad Shahmiri (İran-IRI), Nathanon Sowapark (Tayland-THA)
ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Büşra, Gamze, Larson, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Ezgi, Gözde.
ALTAY: Mammadova, Anarkulova, Anlkonova, Akilova, Ikic, Popovic (L), Sharshakova, Sarsenbayeva, Olga, Jusino.
Setler: 25-10, 25-11, 25-15
Süre: 66 dakika (21, 22, 23)

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası\'nın ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Kazakistan ekibi Altay\'ı 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı VitrA, B Grubu\'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 12:00\'de Tayland ekibi Supreme Chonburi ile karşılaşcak. 

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