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Spor

Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı devirdi

Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA: 2-3 Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili Galatasaray: Jackson, Çağla, Hande, Aslı, Meryem, Leys, Gizem (L), Melike, Cansu, Buse, Elifsu, Nursevil

22 Aralık 2018 20:26

Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA: 2-3

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili
Galatasaray: Jackson, Çağla, Hande, Aslı, Meryem, Leys, Gizem (L), Melike, Cansu, Buse, Elifsu, Nursevil.
Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Meliha, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), Gözde, Ezgi, Güldeniz, Büşra, Larson.
Setler: 2-3 (15-25,22-25,25-20,25-21,16-18)
Süre: 131 dakika (23,27,29,27,25)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 10\'uncu hafta mücadelesinde Galatasaray\'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

(FOTOĞRAFLI)

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