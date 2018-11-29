Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası için yola çıkıyor

İSTANBUL,(DHA) -

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Çin\'in Shaoxing şehrinde 4-9 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası için bugün yola çıkacak.

Organizasyonda iki sene üst üste şampiyonluğunu ilan ederek büyük bir başarı elde eden turuncu-beyazlılar, 2016\'da Filipinler\'in başkenti Manila\'da, İtalyan ekip Pomi Casalmaggiore\'yi 3-2 yenerek, 2015\'te de Zürih\'te Dinamo Krasnodar\'ı 3-1 yenerek kupayı kazanmıştı.

Turnuvaya üst düzey kulüplerin katıldığını söyleyen Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı Menajeri Nalan Ural, \"Dünyanın en prestijli kulüpler arası voleybol turnuvası kabul edilen, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası\'na dördüncü kez katılacağız. Daha önce iki sene üst üste kupanın galibi biz olmuştuk. Şimdi bir kez daha kupayı evimize götürmek istiyoruz. Yoğun bir maç ve antrenman programımız var. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Katılan diğer takımlara da başarılar diliyorum\" diye konuştu.

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası\'nda Eczacıbaşı VitrA\'nın diğer rakipleri, Türkiye\'den VakıfBank, Çin\'den Zhejiang, Brezilya\'dan Minas Tenis Clube ve Praia Clube, Fransa\'dan Volero Le Cannet, Kazakistan\'dan Altay ile Tayland\'dan Supreme Chonburi takımları olacak.

Grup etabını ilk iki sırada bitiren takımlar çapraz eşleşmeyle 8 Aralık\'ta yarı final maçları yapacak. Bronz madalya ve final maçları 9 Aralık Pazar günü oynanacak.

B Grubu\'nda mücadele edecek Eczacıbaşı VitrA\'nın maç programı şu şekilde:

4 ARALIK SALI

12:00 Eczacıbaşı VitrA - Altay

5 ARALIK ÇARŞAMBA

12:00 Supreme Chonburi - Eczacıbaşı VitrA

7 ARALIK CUMA

09:00 Praia Clube - Eczacıbaşı VitrA

(FOTOĞRAFLI)