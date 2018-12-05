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Spor

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finalde

Eczacıbaşı VitrA- Supreme Chonburi: 3-0 İSTANBUL,(DHA) SALON: Shaoxing Olympic Sports Centre HAKEMLER: Shin Muranaka (Japonya), Patricia Rolf (A

05 Aralık 2018 17:25

Eczacıbaşı VitrA- Supreme Chonburi: 3-0

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Shaoxing Olympic Sports Centre
HAKEMLER: Shin Muranaka (Japonya), Patricia Rolf (A.B.D.)
ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Büşra, Gamze, Larson, Kim, Gibbemeyer, Simge (L) (Gözde, Ezgi, Meliha, Beyza, Güldeniz)
SUPREME CHONBURI: Srithong, Apinyapong, Thinkaow, Nuanjam, Sang-Ob, Poomjaoren, Pairoj (L), Pannoy (L) (Sittisad, Sangpan, Sooksod)
SETLER: 25-15, 25-11, 25-17
SÜRE: 64 dakika (22, 19, 23)

Türkiye\'yi 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası kadınlar kategorisinde temsil eden Eczacıbaşı VitrA, B Grubu\'ndaki ikinci maçında Tayland\'ın Supreme Chonburi takımı ile karşı karşıya geldi. Çin\'in Shaoxing kentinde bulunan Olympic Sports Centre\'da oynanan mücadelede rakibini 25-15, 25-11 ve 25-17\'lik setlerle 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası\'nda 2\'de 2 yaptı ve yarı finale yükseldi.
Yeon Koung Kim, FIVB tarafından verilen karşılaşmanın \"En Değerli Oyuncusu\" (MVP) ödülünün sahibi oldu.

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