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Spor

Eczacıbaşı VitrA final serisinde 2-1 öne geçti

Eczacıbaşı VitrA - Vakıfbank: 3-2 İSTANBUL,(DHA) SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu HAKEMLER: Onur Hoşnut, Ayşim Erginay

22 Nisan 2018 22:50

Eczacıbaşı VitrA - Vakıfbank: 3-2

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu
HAKEMLER: Onur Hoşnut, Ayşim Erginay.
ECZACIBAŞI VİTRA: Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Beyza, Simge (L), Güldeniz, Ezgi, Adams, Hande.
VAKIFBANK: Gözde, Kübra, Naz, Zhu, Rasic, Sloetjes, Gizem (L), Ayça, Robinson, Zehra, Cansu.
SETLER: 27-25, 19-25, 27-29, 26-24, 15-10
SÜRE: 140 dakika (33, 26, 35, 30, 16)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank\'ı 27-25, 19-25, 27-29, 26-24, 15-10\'luk setlerle 3-2 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
Karşılaşmaya Büşra\'nın ve Beyza\'nın ortadan yaptıkları etkili oyunla başlayan Eczacıbaşı VitrA ilk seti 27-25 önde bitirdi. İkinci ve üçüncü sette konuk ekip oyuna üstünlüğünü koyarken, turuncu beyazlılar dördüncü sette oyunun kontrolünü tekrardan ele geçirdi ve maç tie break setine uzadı. Son seti de 15-10 kazanan Eczacıbaşı VitrA, maçı 3-2 sonlandırdı.
Seremoniye her iki takım taraftarı da \"Bizim için bugün de Kadınlar Günü. 22 Nisan Kadınlar Gününüz kutlu olsun\" yazılı pankartla çıkarken, tribünleri dolduran taraftarlar maç sonu oyuncularla birlikte galibiyeti kutladı.
Final Etabı dördüncü karşılaşması 24 Nisan Salı günü saat 19.00\'da Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda oynanacak. Eczacıbaşı VitrA bu karşılaşmadan da galip ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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