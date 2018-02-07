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Spor

Eczacıbaşı VitrA çeyrek final bileti için İtalya'da

CEV Kupası 8'li Finaller'in ilk maçında Yamamay e-work Busto Arsizio'yu 3 - 1 yenen temsilcimiz, yarın deplasmanda rövanş maçına çıkacak Gökhan HEBEPÇİ - MILANO / DHA - 2018 Kadınlar CEV Kupası'nda mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, 8'li Finaller Turu rövan

07 Şubat 2018 12:33

CEV Kupası 8\'li Finaller\'in ilk maçında Yamamay e-work Busto Arsizio\'yu 3 - 1 yenen temsilcimiz, yarın deplasmanda rövanş maçına çıkacak

Gökhan HEBEPÇİ - MILANO / DHA - 2018 Kadınlar CEV Kupası\'nda mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, 8\'li Finaller Turu rövanş maçında yarın TSİ 22.30\'da, İtalya\'nın Yamamay e-work Busto Arsizio takımına konuk olacak. Karşılaşma, İtalya\'nın Busto Arsizio şehrinde, 5 bin seyirci kapasiteli PalaYamamay\'da oynanacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda oynanan ilk mücadeleyi 3 - 1 kazanarak tur için büyük avantaj yakalayan turuncu-beyazlılar, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, adını 2018 CEV Kupası 4\'lü Finaller Turu\'na (Çeyrek Final) yazdıracak. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip 4\'lü Finaller turundaki yerini alacak. Eczacıbaşı VitrA, turu geçmesi durumunda, 4\'lü Finaller Turu\'nda, Yenisei Krasnoyarsk (Rusya) - Nova KBM Branik Maribor (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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