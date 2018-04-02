Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası finali ilk maçında Minchanka deplasmanında

İstanbul DHA

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında yarın deplasmanda Belarus temsilcisi Minchanka ile karşılaşacak.

Turuncu-beyazlı ekip Belarus\'ta avantaj arayacak ve rövanş maçı 10 Nisan Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda oynanacak.

Belarus\'un başkenti Minsk\'teki Uruchje Spor Sarayı\'nda yarın oynanacak ilk maç 19.30\'da başlayacak.

Turuncu-beyazlı ekipten Büşra Kılıçlı, Belarus deplasmanından avantajlı bir skorla dönmek istediklerini belirtip; \"CEV Kupası bir adım uzağımızda, kupayı havaya kaldırmak için Minchanka maçı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Rakibimiz önceki maçlarda oldukça iyi bir takım oyunu oynadı. Özellikle çıktıkları yarı final maçları oldukça zorluydu ve son maçı altın sette kazanmayı bildiler. Yapmamız gereken rakibi iyi analiz edip, sahada kendi takım oyunumuzu ortaya koymak. Final maçında ev sahibi olmak bizim için avantaj ama önce Belarus\'taki maçı düşünüp, ona odaklanmalıyız. Kendimize olan inancımız ve güvenimiz tam, kupayı evimize getirmek için can atıyoruz\" dedi.

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