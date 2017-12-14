T24 LogoT24 Logo
Spor

Eczacıbaşı VitrA avantajlı dönüyor

VC Oudegem - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 Salon: Sporthal St

14 Aralık 2017 02:52

VC Oudegem - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Salon: Sporthal St. Gillis Dendermonde
Hakemler: Nuno Teixeira (POR-Portekiz), Dominik Biegajlo (ENG-İngiltere)
VC Oudegem: Van Sas, Cianci, Smeets, Vleminckx, Dapic, Kindt, Voets (L), Nagels, Laforge.
Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Yasemin, Boskovic, Hande, Adams, Simge (L), Dilara (L).
Setler: 0-3 (11-25,15-25,1-25)
Süre: 60 dakika (19,21,20)

CEV Kupası 16\'lı finaller ilk maçında Belçika ekibi VC Oudegem\'e konuk olan Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Belçika\'nın Dendermonde şehrinde oynanan mücadelede, genç oyuncu Hande Baladın 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Tijana Boskovic 13 sayıyla takımının galibiyetinde rol oynadı.
İlk maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyleyen kaptan Jordan Larson, \"Deplasmandan avantajlı skorla dönmek bizim için önemliydi. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Turnuvanın sonunda kupayı kazanmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de sağlam bir başlangıç yaptık. İstanbul\'daki maçı da kazanarak bir üst tura çıkmak istiyoruz\" dedi.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VC OudegemEczacıbaşı VitrASporthal St Gillis Dendermonde Hakemler Nuno Teixeira PORPortekiz Dominik Biegajlo ENGİngiltere VC Oudegem Van Sas Cianci Smeets Vleminckx Dapic Kindt VoetsNagels Laforge Eczacıbaşı VitrA Ognjenovic Larson Yasemin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24