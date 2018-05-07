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Spor

Eczacıbaşı VitrA, ABD'li Lauren Gibbemeyer'i kadrosuna kattı

İSTANBUL / DHA Yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya başlayan Eczacıbaşı VitrA, ABD'li milli oyuncu Lauren Gibbemeyer'i renklerine bağladı

07 Mayıs 2018 15:44

İSTANBUL / DHA

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya başlayan Eczacıbaşı VitrA, ABD\'li milli oyuncu Lauren Gibbemeyer\'i renklerine bağladı. 1.88 cm boyundaki başarılı orta oyuncu, önümüzdeki sezon turuncu beyazlı formayı giyecek.
Lauren ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını söyleyen takım menajeri Nalan Ural, \"Yeni sezon kadromuz yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Lauren, özellikle Amerika Milli Takımı ile birçok başarıya imza atmış tecrübeli bir oyuncu. Takımımıza da önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum\" dedi. 
LAUREN GİBBEMEYER KİMDİR?
1988, Rhode Island doğumlu Lauren Gibbemeyer, orta oyuncu olarak görev yapıyor.
Kariyerine küçük yaşlarda Northern Lights Voleybol Kulübü ile başlayan oyuncu, sırasıyla, University of Minnesota, TAB Queenseis, Robursport Pesaro, Lokomotiv Baku, Imoco Conegliano, Pomi Cassalmaggiore ve Igor Gorgonzola Novara takımlarında oynadı.
MİLLİ TAKIM BAŞARILARI
- 2015 FIVB World Grand Prix şampiyonluğu
- 2015 FIVB Dünya Kupası üçüncülüğü
- 2013 FIVB World Grand Champions Kupası ikinciliği 
KULÜP BAŞARILARI
- İtalya Şampiyonluğu (2014-2015)
- İtalya Kupası (2017-2018)
- İtalya Süper Kupası (2015, 2017)
- Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (2015-2016)
- FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikincisi (2016)

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