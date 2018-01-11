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Spor

Eczacıbaşı VitrA, 2018 CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi

İSTANBUL, (DHA) 2018 CEV Kupası kadınlar kategorisinde mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Belçika'nın VC Oudegem takımını kendi sahasında 25-12, 25-17 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup etti

11 Ocak 2018 00:05

İSTANBUL, (DHA)

2018 CEV Kupası kadınlar kategorisinde mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, 16\'lı Finaller Turu rövanş maçında Belçika\'nın VC Oudegem takımını kendi sahasında 25-12, 25-17 ve 25-8\'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Rakibini, Belçika\'da oynanan ilk müsabakada da 25-11, 25-15 ve 25-15\'lik setlerle 3-0 yenen temsilcimiz, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda oynanan maçta aldığı bu sonucun ardından adını 2018 CEV Kupası bayanlar kategorisinde 8\'li Finaller Turu\'na yazdırdı.
Eczacıbaşı VitrA, 8\'li Finaller Turu\'nda, Yamamay e-work Busto Arsizio (İtalya) - Bimal-Jedinstvo (Bosna-Hersek) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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