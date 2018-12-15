T24 LogoT24 Logo
Spor

Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank: 3-1

İSTANBUL / DHA Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu  Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili Eczacıbaşı VitrA: Kim, Beyza, Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Simge (L), Ezgi, Gözde, Gibbemeyer

15 Aralık 2018 22:01

İSTANBUL / DHA

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu 
Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili
Eczacıbaşı VitrA: Kim, Beyza, Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Simge (L), Ezgi, Gözde, Gibbemeyer.
VakıfBank: Robinson, Kübra, Cansu, Zhu, Rasic, Ebrar, Gizem (L), Buket, Derya, Tuğba, Ayça, Zehra.
Setler: 3-1 (25-21,25-13,20-25,25-20)
Süre: 106 dakika (28,24,26,28)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 9\'uncu hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, sahasında Vakıfbank\'ı 3-1 mağlup ederek maç eksiğiyle liderlik koltuğuna oturdu.
\"Voleybolun El Clasico\'su\" olarak adlandırılan karşılaşmada, Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda çok sayıda voleybol sever tribünleri doldurdu. Derbiden üç puanla ayrılan turuncu beyazlı oyuncular, galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.
Karşılaşma sonrası iyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Büşra Kılıçlı, \"Dünya Şampiyonası\'ndan sonra bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Gördüğümüz eksiklerimizi ve çalışmamız gereken noktaları bugün maçta iyi kapattığımızı düşünüyorum. Özellikle servisteki etkili oyunumuz önemliydi\" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Salon TVF Burhan Felek Voleybol Salonu  Hakemler Erdal Akıncı Esat Danzili Eczacıbaşı VitrA Kim Beyza Gamze Larson Büşra Boskovic SimgeEzgi Gözde Gibbemeyer VakıfBank Robinson Kübra Cansu Zhu Rasic Ebrar GizemBuket Derya Tuğba Ayça
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24