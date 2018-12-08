Eczacıbaşı VitrA - Minas Tenis Clube: 2-3

İSTANBUL (DHA)

SALON: Shaoxing Olympic Sports

HAKEMLER: Nathanon Sowapark, Jiang Liu

ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Kim, Larson, Büşra, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L), Ezgi, Gözde, Meliha, Beyza

MİNAS TENİS CLUBE: Pereira, Marques, Guimares, Gattaz, Leao, Carneiro, Nicolosi (L), De Souza, Costa, Oliveira, Cattani

SETLER: 25-22, 24-26, 13-25, 25-23, 12-15

SÜRE: 132 dakika (29, 30, 26, 29, 18)

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Brezilya\'nın Minas Tenis Clube takımına 3-2 mağlup oldu ve final şansını yitirdi.

Yarı final mücadelesinin birinci setinde Boskovic ve Kim\'in ataklarıyla oyunda hakimiyet kuran Eczacıbaşı VitrA seti 25-22 kazandı. Karşılıklı sayılarla devam eden ikinci seti Brezilya temsilcisi 26-24 önde bitirdi. Üçüncü sette de oyuna hızlı başlayan Minas Tenis Clube seti 25-13 kazandı. Dördüncü sette Larson\'ın hem defanstaki hem de ataktaki performansı ile turuncu beyazlılar geriden gelerek seti 25-23 kazandı. Altın sete giden mücadelede bu seti 15-12 üstün bitiren Minas Tenis Clube maçı 3-2 kazandı ve finale yükselen taraf oldu.

Eczacıbaşı VitrA yarın TSİ 12.00\'de, Vakıfbank - Praia Clube karşılaşmasının kaybedeniyle bronz madalya maçına çıkacak.

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