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Spor

Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe: 3 - 1

İSTANBUL,(DHA) SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu HAKEMLER: Nurper Özbar, Yılmaz Duman

11 Şubat 2018 23:23

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu
HAKEMLER: Nurper Özbar, Yılmaz Duman.
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Adams, Ezgi, Simge (L), Güldeniz, Ognjenovic, Beyza, Hande.
FENERBAHÇE: Eda, Tomkom, Rahimova, Dicle, Polen, Damla, Melis (L), Merve, Çağla, Bahar.
SETLER: 3-1 (18-25, 25-21, 25-15, 25-19)
SÜRE: 103 dakika (25,29,23,26)

Vestel Venüs Sultanlar Ligi\'nin 19\'uncu haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Fenebahçe\'yi 3-1 mağlup etti. 
Haftanın karşılaşmasında ilk setin kazanını 25-18\'lik skorle Fenerbahçe oldu. Daha sonraki setlerde oyuna ağırlığı koyan Eczacıbaşı VitrA 25-21, 25-15\'lik setlerle 2-1 öne geçmeyi başardı.Etkili ataklarına son sette de devam eden Eczacıbaşı VitrA, seti 25-19 ve maçı 3-1 kazandı. Maçın en skorer ismi 26 sayıyla Tijana Boskovic olurken, Jordan Larson 12 ve Büşra Kılıçlı 10 sayıyla takımlarının galibiyetinde rol oynadı.
Öte yandan, Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe maçını izlemeye gelen Sakarya Engelli Bireyler Spor Merkezi öğrencileri, karşılaşma öncesi oyuncularla birlikte \"Filede Engel Yok\" pankartıyla sahaya çıkarken, her iki takım oyuncuları şehitlerimiz için siyah kurdelelerle maça çıktı. 

Haftanın diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde: 
İlbank - Seramiksan: 0 - 3
Nilüfer Bld. - Bursa B.Şehir Bld.: 0 - 3
Çanakkale Bld. - VakıfBank: 1- 3
Beşiktaş - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.: 2 - 3
Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe: 3 - 1

(FOTOĞRAFLI)

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