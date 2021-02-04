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Spor

Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

04 Şubat 2021 20:41

2021 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci etap maçlarının son gününde Rus temsilci Dinamo Moskova’yı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, namağlup grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin birinci setinde kontrolü elinde tutan takım Eczacıbaşı VitrA’ydı. Set 25-16 sonuçlanırken, turuncu beyazlıların bloktaki üstünlüğü dikkat çekti. İkinci sete daha hızlı başlayan Dinamo Moskova seti 25-19 aldı. Üçüncü set karşılıklı sayılarla başlarken dengeyi bozan, Beyza Arıcı’nın servis noktasına geçmesi oldu. Etkili servislerle rakibinin oyun kurmasını engelleyen Eczacıbaşı VitrA’lı oyuncular seti 25-14 bitirdi. Dördüncü sette de bloktaki üstünlüğünü konuşturan turuncu-beyazlılar maçı 3-1 sonlandırdı.
Mücadelenin en değerli oyuncusu seçilen kaptan Tijana Boskovic, yeni bir rekora imza atarak Eczacıbaşı VitrA formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı maçlarda 700’ün üzerinde sayı elde etmeyi başardı.

Eczacıbaşı VitrAşampiyonlar ligi
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