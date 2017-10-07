Eczacıbaşı sezonu açtı

Türk voleybolunun öncü kulüplerinden Eczacıbaşı\'nda VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2017-2018 sezonunun açılışını yaptı.

Sporcular, teknik kadro, Yönetim ve voleybolseverlerin buluştuğu toplantıda, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı açıklama yaparak voleybolun kendileri için bir bütün olduğunu söyledi.

Faruk Eczacıbaşı, \"Geçen sene oldukça fırtınalı bir sezon geçirdik. Buzulun görülmeyen büyük bir yanı var. Önemli bir altyapıya sahibiz. Eskiden beri bu şekilde bakıyorduk ama bundan sonra bizim için bu kariyer çalışması bir bütündür. Bu, adaylıktan A takıma kadar giden bir çalışma. Bunu bu şekilde değerlendirmenin kendimize daha yakışır olduğunu düşünüyoruz\" dedi.

Antrenör Marco Aurelio Motta ise sezon açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eczacıbaşı VitrA\'da daha önce görev yaptığını ve yeniden Türk voleyboluna döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Motta, şunları kaydetti:

\"Çok iyi bir takımımız var. Sadece Türkiye\'de değil, dünyadaki bütün takımlarla savaşabiliriz. Tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan güzel bir kombinasyona sahibiz. Takımımızla bu sezon içerisinde ve sezonun sonunda gurur duyacağımıza inanıyoruz. Çok iyi işler başarabiliriz.\"

Oyunculardan Jordan Larson ise Eczacıbaşı VitrA\'yı temsil etmenin kendisi için gurur ve onur verici olduğunu dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantıdan detaylar

-Faruk Eczacıbaşı açıklamalar

Mustafa AKIN, İstanbul DHA

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