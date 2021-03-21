Eczacıbaşı'ndan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki: Eşit, adil ve şiddetsiz bir yaşam mücadelesinde kadınların yanındayız

Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararına tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan mesajlarda şu ifadeler kullanıldı, “Taraf devletlerin, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik kararlılığını gösteren İstanbul Sözleşmesi, çağdaş bir uluslararası insan hakları sözleşmesidir ve kadınlar için hayati önemdedir. Türkiye’nin refahı için çalışan tüm kurum ve kişilerin, ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların yaşamı söz konusuyken, İstanbul Sözleşmesi’ni ortak geleceğimizin teminatı olarak göreceğine inanıyoruz.”

Açıklamada ayrıca, “Kadınların azmi ve başarılarıyla ülkemizin adını dünyaya duyuran, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü’ne layık görülen Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak eşit, adil ve şiddetsiz bir yaşam mücadelesinde kadınların yanındayız.” ifadeleri yer aldı.