Eczacıbaşı'ndan 250 milyon euroluk yatırım

Eczacıbaşı Topluluğu bu yıl yapmayı planladığı 250 milyon euroluk yatırımın önemli ayağını oluşturan yeni VitrA Karo tesisinin açılışı gerçekleştirdi.

VitrA Karo'nun Bilecik Bozüyük'teki üretim kampüsünde hayata geçirilen yeni tesis, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla açıldı.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı "Topluluğumuz bugün 46 kuruluşu ve 39 üretim tesisiyle 120'den fazla uluslararası pazarda faaliyet gösteriyor. Küresel rekabette gücümüzü artırmak üzere faaliyet gösterdiğimiz her alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bülent Eczacıbaşı, kısa bir süre içerisinde de seramik sağlık gereçleri üretimi için yine Bozüyük'te beşinci işletmenin yatırımının tamamlanacağını kaydederek, yapı ürünlerinin, topluluğun en büyük faaliyet alanını oluşturduğunu anlattı.

Türkiye'nin toplam seramik sağlık gereçleri ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştirdiklerini, AB ülkelerine yapılan ihracatta karo ürünleriyle birinci sırada bulunduklarını aktaran Eczacıbaşı, "Banyoda kullanılan tüm ürünleri tasarlama yetkinliğine sahibiz. Karo ürünlerimizle bu yetkinliği banyo dışındaki alanlara da taşıyoruz. VitrA Karo'da devreye aldığımız yeni tesisimizle kapasitemizi bir adım öteye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.