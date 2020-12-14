Eczacıbaşı’ndan 15 genç sanatçıya daha müzik bursu

Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı, yurtdışında müzik eğitimi için 'olağanüstü yetenekli' 9'u kadın, 6'sı erkek olmak üzere 15 genç sanatçıya burs verdi. 1987 yılından bu yana verilen burslarda destek tutarı 1 milyon dolara yaklaşırken, Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından, yurtdışında müzik eğitimi için burs verilen genç sanatçıların sayısı 145’e ulaştı.

Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı'nın burs başvuruları her yıl Haziran-Temmuz aylarında yapılıyor. Yapılan bütün başvurular, vakıf tarafından belirlenen Müzik Bursları Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlar adaylara Eylül ayında duyuruluyor. Müzik alanında lisans diplomasına sahip, saygın bir yurtdışı müzik öğrenim kurumunda lisansüstü bir eğitim programına kabul edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm genç sanatçılar, burs başvurusunda bulunabiliyor.

Bu yıl burs kazanan genç sanatçılar ise şöyle:

Aslıhan Keçebaşoğlu, Deniz Ayşe Birdal, Deniz Esen, Denizsu Polat, Ece Selin Yüksel, Elman Mecid, Elvin Hoxha Ganiyev, Erdem Delibaş, Ezgi Göktürk, İdil Kutay, İlker Yiğit Gül, Melis Çom, Pelinnur Işıkcı, Sabahattin Emre Türktopu, Tolga Akman

Şimdiye kadar Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’nın müzik burslarıyla yurtdışında eğitim gören üstün yetenekli sanatçılar arasında dünya sahnelerinde adından söz ettirenlerinlerden dikkat çeken isimlerden bazıları ise şöyle:

Muhiddin Dürrüoğlu: Brüksel Kraliyet Konservatuvarı’nda profesör.

Fora Baltacıgil: Münih Filarmoni Orkestrası kontrbas grup şefi

Efe Baltacıgil: Seattle Senfoni Orkestrası Viyolonsel grup şefi

Elif Ezgi Kutlu: Strazburg Operası mezzosoprano

Gökhan Aybulus: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda piyano ana sanat dalı öğretim üyesi

Emirhan Tunca: Manhattan School of Music’te Oda müziği hocası