Eczacıbaşı: İKSV'nin 35 milyon lira borcu var, Deniz Palas borcumuzu kapatacak

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, vakfın Şişhane’deki merkezi Deniz Palas’ın satışına ilişkin tepki gösterenlere saygı duyduğunu ancak rasyonel davranacaklarını açıkladı. Eczacıbaşı, borçlu bir vakfın lüks bir binada oturmasının doğru olmadığını söyledi ve “Duygusal tepkilere saygılıyız ama rasyonel davranacağız” dedi.

Dr. Nejat Eczacıbaşı adına verilen Adana’daki Tıp Ödülleri töreninde konuşan Eczacıbaşı, binanın 2005 yılında 15 milyon TL’ye alındığını, üzerine ek bütçe ayırarak restore edildiğini söyledi. Vakfın Garanti, Akbank ve İş Bankası’na borcu olduğunu belirten Eczacıbaşı, İKSV’nin vakıf olarak 35 milyon TL’lik borcunun önemli bölümünü binadan kaynaklandığını vurguladı.

Eczacıbaşı, sponsor paralarıyla ayakta kalmaya çalışan İKSV’yi rahatlatmak için yönetim kurulunda binanın satılmasına karar verdiklerini söyledi.

Jale Özgentürk’ün Radikal’deki haberine göre, şirketler için bile böyle değerde bir binada oturulmasının rasyonel olmadığını söyleyen Eczacıbaşı, binanın otel veya şirket merkezi olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Eczacıbaşı, 4 gruptan teklif geldiğini söyleyerek ”Duygusal tepkilere saygı duyuyoruz. Ancak rasyonel olmayan bir şey yapmayacağız” dedi.

Eczacıbaşı şunları söyledi:

“Satış vakfın 35 milyon TL’lik borcunu kapatıp yeni binaya taşınmamızı sağlayacak. İKSV’nin binayla özdeşleştirilmesini doğru bulmuyorum. Önemli olan İKSV’nin yaptığı etkinlikler ve programlarıdır.

Tüm gelirin borç kapatma ve banka faizlerine yatırıldığı bir ortamda her yıl sponsorlara mektup yazıp “Bienalimize 5 bin TL bağışta bulunun” diyoruz. Onlar bize geri dönüp ‘5 bin lira isteyeceğinize oturduğunuz lüks binaya bakın’ diyebilirler. Bunu demeyecek kadar kibarlar ama gelir getirmeyen lüks bir binayı doğru bulmuyorum. Koç Holding, Akbank, Garanti, Borusan sponsorlarımız arasında. Bunların hepsi vakıf faaliyetlerini sürdürsün diye veriyorlar. Lüks bir yerde oturması için değil.”

İKSV tarafından yapılan açıklamada da vakfın Şişhane’deki binanın elden çıkarılmasından sonra Galata’da yeni bir binaya geçeceği kaydedildi.

‘Bağrımıza taş basarak kabullenmeliyiz’

Radikal yazarı Cem Erciyes de, Deniz Palas’ın satılmasıyla ilgili, “Binanın satılmasına karar verildiğini duymuştuk, şimdi süreç işlemeye başlayınca konu tartışmaya açıldı. Evet, Deniz Palas’ı seviyoruz ama galiba İKSV’yi daha çok seviyoruz ve bağrımıza taş basarak da olsa bunu kabullenmekten başka çare yok” dedi.

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‘İKSV yönetimi binamızı satamaz’

Milliyet gazetesi yazarı Güngör Uras da dünkü yazısında, “Deniz Palas, İKSV etkinlikleri için benim gibi bilet alan 32 milyon kişinin parasıyla alındı. Deniz Palas bizim binamız. İKSV yönetimi bizim binamızı satamaz” ifadelerini kullandı.