Eczacı, bir günlüğüne çöpçü oldu, sokakları süpürdü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, temizlik işçiliğinin de topluma hizmette önemli bir yeri olduğunu göstermek amacıyla daha önce 3 gün boyunca çöp aracında gönüllü olarak çalışan eczacı Caner Göçmez, bu kez de bir gün boyunca sokakları temizledi.

Eczacı Caner Göçmez, geçen yıl Kasım ayında Körfez Belediyesi\'nden izin alarak 3 gün boyunca çöp aracında çalıştı. Çöp aracının arkasına asılan Caner Göçmez, çöpleri topladı. Çöp toplayanların yaşadığı zorluğu gördüğünü söyleyen Caner Göçmez, amacının her işin güzel olduğunu ve mutluluk verebileceğini, temizlik işçiliğinin de topluma hizmette önemli bir yeri olduğunu göstermek olduğunu söyledi.

Caner Göçmez, bu kez ise eline süpürgeyi alarak sokakları süpürdü. Üzerine tulumunu giyen Caner Göçmez, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi\'ni boydan boya gezerek yerlere atılan çöpleri süpürdü. Tanıyanlar, Caner Göçmez\'i görünce önce şoke oldu, ardından da duyarlılığı nedeniyle tebrik etti.

Caner Göçmez sokakların temiz tutulması gerektiğini ve bunun medeniyetin göstergesi olduğunu belirterek, \"Ben de gençlik yıllarımda sigara izmaritlerini yere atardım. Şimdi onları temizleyerek, sorumluluğumu yerine getiriyorum. Herkes evinin, işyerinin önünü temiz tutarsa, sokaklar tertemiz olur\" dedi.

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