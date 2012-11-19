Economist'in kapağındaki bu fotoğraf Fransızları kızdırdı

Economist dergisi en son sayısında Avrupa’da İtalya ve İspanya’dan sonra yardım isteyecek diğer ülkenin Fransa olacağı yönündeki endişeleri kapağına taşıdı. Ancak kapakta kullanılan bomba figürü Fransızlardan büyük tepki gördü.

Economist dergisi son sayısında Fransızları kızdırdı.

Derginin kapağında baget ekmek şeklinde yer alan bombalar, kemer sıkma önlemlerinin ve vergi artışı söylentilerinin halk arasında büyük öfke yarattığına dikkat çekildi.

Ancak Fransız halkı ülkelerinin "patlamaya hazır bomba" olarak gösterilmesine sert tepki gösterdi.

Kapağın aynı zamanda Fransa prensesi Mariotte Antionette’in küresel kriz zamanında “Ekmek yoksa pasta yesinler” sözüne de gönderme yaptığı da ifade edildi.

Kapak konusu kullanılan resmi kadar içeriğiyle de dikkat çekici. Dergi Fransa’da kamu harcamalarının ülke ekonomisinin yüzde 57’sine denk geldiğine dikkat çekerken, ülke borcunun GSYİH’ye oranının yüzde 90’a çıktığı belirtildi.

Economist’e göre Fransa borsası CAC-40’a 1987 yılından bu yana yeni şirket kaydı yapılmamış.

Ülkede henüz büyük çaptı işten çıkarmalar yaşanmasa da işçi sendikaları her türlü kemer sıkma önlemine karşı ayaklanıyor. (CNBC-e)