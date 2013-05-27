Economist: Uyurgezerler, insanları ve Euro'yu önemsiyorlarsa uyanmalılar

The Economist dergisi, kriz uyarısı yaparak Avrupalı liderleri önlem almaya çağırdı. Liderleri “uyurgezer” diye tanımlayan dergi “Uyurgezerler, insanları ve Euro’yu önemsiyorlarsa, uyanmalılar” ifadelerini kullandı.



İngiliz The Economist dergisinden kriz konusunda Avrupa liderlerine uyarı geldi. Milliyet gazetesinde yer alan haberde derginin yaptığı uyarı yer aldı.

Dergi, harekete geçmeyen Avrupalı liderleri “Uyurgezerler” başlığıyla kapağına taşıdı.

Dergi, film afişine benzettiği kapakta Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi başta olmak üzere Avrupa ekonomisine yön veren isimleri uçuruma doğru yürürken gösterdi.

The Economist, “Durmaksızın hareketsizlik”, “Grinin Elli Tonu" "Ama seks yok” ve “Horultu resitali” gibi alaycı film yorumlarına da yer verdi.

Avrupa’daki liderlere çağrıda bulunan dergi, “Harekete geçmezlerse Euro Bölgesi durgunluk ya da dağılma, veya her ikisini de yaşayacak” diye yazdı.

The Economist’te özetle şu ifadelere yer verildi:

“Belki farkında değilsiniz ancak Avrupa Birliği bu hafta sonu bir zirve gerçekleştirdi. Besleyici bir öğle yemeğinde buluşan Avrupalı başbakanlar ve cumhurbaşkanları enerji ve vergi gibi ağır konuları konuştu. Geçen yılki, Euro’nun her an çökeceği beklentisiyle panik halinde geçen zirveler bitmiş.

Bugün Avrupalı liderler, Euro Bölgesi’nde reformların yolda olduğunu, bazı güney Avrupa ülkelerinin rekabet gücünü kazandığını söylüyor. Krizin en kötü kısmı geride kalmış. Bu, rahatlatıcı bir masal. Gerçekte ise Avrupalı liderler ekonomik bozkırda uyurgezer halde ilerliyor.

Euro Bölgesi çökmek üzere olmayabilir. Ancak Brüksel’deki sakinlik iyileşmeden çok çürümenin göstergesi. Uyurgezerler, insanları ve Euro’yu önemsiyorlarsa, uyanmalılar.”