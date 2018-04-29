Economist: Türkiye-ABD ilişkileri kopmak üzere, Trump ve Erdoğan buluttan nem kapıyor

Londra'da yayımlanan The Economist bu haftaki son sayısında Türkiye ile ABD arasındaki vize krizine sayfalarında yer verdi. Dergiye göre iki ülke arasındaki ilişkiler son 40 yılın en düşük düzeyinde.

"Türk-Amerikan ilişkileri kopmak üzere" başlıklı makalede, iki ülkenin karşılıklı vize açıklamaları sonrası Türk Lirasının Amerikan Dolarına karşı yüzde 6,6 değer kaybettiği belirtildi.

Economist, Türk Lirasının 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki en hızlı değer kaybını yaşadığına, THY hisselerinin de yüzde 8 düştüğüne dikkat çekti.

Dergi, Türkiye'nin ABD ile hem Gülen yapılanması hem de Suriye'deki Kürtlere yapılan silah yardımları nedeniyle sorun yaşadığını; bu yılın başlarında da bir konsolosluk çalışanının PKK ile ilişkili olduğu iddiasıyla, bir papazın da Gülen yapılanmasıyla ilişki olduğu iddiasıyla tutuklandığını hatırlattı.

Economist'e göre, Türkiye'nin geçen hafta ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'u gözaltına alması bardağı taşıran son damla oldu.

Dergideki makalede şu ifadeler yer aldı:

"Türklerin çoğu, Fethullah Gülen'in ABD'de bulunması nedeniyle darbede ABD parmağı olduğunu düşünüyor.

"Erdoğan vize kriziyle ilgili olarak ABD Büyükelçisi John Bass'ı suçlamaya çalıştı ve onu ABD'nin temsilcisi olarak görmediklerini söyledi. Fakat Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu kararın Amerikan hükümetinin en üst seviyelerinde alındığını söyleyerek krizi derinleştirdi.

"Çoğu uzman iki tarafın da sorunu daha da fazla büyütmemeye çalışacağını düşünüyor.

"Fakat başta Trump ve Erdoğan gibi buluttan nem kapıp fevri hareket eden liderler varken, hiçbir şey kesin değil."