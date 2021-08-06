Haftalık Economist dergisi, Türkiye'de 10 gündür devam eden orman yangınlarını yorumladı. Dergiye göre, Türkiye'de iklim değişikliğinin şiddetlendirdiği on yıllardır devam eden "çevre tahribatı" etkilerini hissettirmeye başladı. Dergideki yazıda "Yetenekli bir yönetici olarak bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın itibarı kül oldu" yorumu yapıldı.

"Ateşler tepeleri tırmandı, yayıldı, büyüdü ve rüzgarın da etkisiyle hızla kıyıya indi. Bazı yerlerde çaresiz halk, evlerine yaklaşan alevleri savuşturmak için plastik kovalara su doldurmak için denize koştu. Diğerleri hayatlarını kurtarmak için ya koştu ya da arabayla kaçtı. Gökyüzü griye, sonra turuncuya döndü. Bir zamanlar çam ormanları ve zeytin ağaçlarıyla kaplı olan Türkiye'nin sahil cenneti, dumanlar dağıldığında küle dönmüştü."

En az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtilen yazıda daha sonra Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi tarafından saptanan verilere göre Türkiye'de bu yıl 160 bin hektar ormanın yandığı ve bunun 2008-2020 arasında yanan ortalama alanın dört katı olduğu kaydediliyor.

"Hükümetin felakete hazırlıksız yakalandığı" ve "yerel halkın öfkeli olduğu" ifade edilen yazı şöyle sürüyor: