Economist: NATO Türkiye'den tutumunu değiştirmesini istemeli

Haftalık Economist dergisi, son sayısında başyazılarından birini, Türkiye ile Rusya arasındaki krize ayırdı. Dergi, NATO'dan, Türkiye'ye "davranışını değiştirmesi" çağrısında bulunması gerektiğini yazdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Economist'in başyazısının başlığı, "Manevra alanı yok".

Dergi Türkiye'nin Salı günü bir Rus savaş uçağını düşürmesini, "kaçınılabilir ve kaza olması zor" bir gelişme olarak değerlendiriyor.

"Rusya tahrik edici, Türkiye de asabi bir şekilde davrandı. Şimdi herkesin görevi, kazananın IŞİD olmamasını sağlamak" demiş Economist.

Economist'e göre IŞİD'e karşı atağa kalkarak, Suriye ve Irak'a barış getirmenin temel amaç olduğu unutulmamalı.

Dergi bu noktada, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yapan, dün de Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'a artık daha zor ve hayati bir görev düştüğünü belirtiyor.

"Hollande, Rusya'nın da IŞİD'le savaşmak için nedenleri olduğunun altını çizmeli. Bu ülke Mısır'da bombalanan yolcu uçağında vatandaşlarını kaybetti" diyor Economist.

"Türkiye, IŞİD'e karşı verilen mücadeleyi aksatıyor"

Economist ayrıca Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonunun esasında iyi gitmediği yolunda sinyaller olduğunu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad iktidarda olduğu sürece bu ülkeye asla barış gelmeyeceğini de belirtiyor.

Başyazıda şu satırlar da yer alıyor:

"Türkiye'nin hareketinin olumsuz etkilerini sınırlamak için iki şeye ihtiyaç var. Birincisi, NATO müttefiklerinin Türkiye'yi kamuoyunda desteklemeyi sürdürmesi. Zira Rusya son bir yol boyunca özellikle Baltık ülkeleri çevresinde NATO'nun hava sahasını ihlal etti. Türkiye de önceki ihlalleri sonrası Rus jetlerini uyardı ve Rusya'nın kendisine ait olmadığını belirttiği bir insansız hava aracını düşürdü. Yeni hava sahası ihlallerini önlemek ve birlikte hareket edildiği mesajını vermek, NATO'nun çıkarınadır. Bu noktada Türkiye'ye destek verilmesi gerekir."

"İkinci ve daha özel olarak ise NATO üyesi ülkeler Türkiye'ye daha kontrollü davranması ve davranışını değiştirmesi çağrısında bulunmalı. Türkiye IŞİD'e karşı verilen mücadeleyi aksatıyor. Suriye'de cihatçıları yok etmekten çok, Kürtleri vurmakla ve sayın Esad'ı görevden uzaklaştırmakla ilgileniyor. Ayrıca IŞİD petrolü ve parası ile cihatçıların, Suriye dışına çıkışını da durduramadı."

"Gerginliğin büyümesinden kaçınmak işin kolay tarafı. Zor olanı ise hem Türkiye'yi hem Rusya'yı, IŞİD'e daha fazla odaklanmaya ikna etmek. Türkiye'nin, destek aldığı NATO müttefiklerine karşı sorumlulukları olduğunu da anlaması gerek. Bazı Türkler, IŞİD'le savaşın sadece Kürtlere yardımcı olacağını söylüyor. Bu doğru bile olsa, IŞİD'in Türkiye'de tahribata yol açtığı unutulmamalı. Son aylarda Ankara ve Suruç'taki saldırılarda, Paris saldırılarından çok daha fazla kişi öldü. Ayrıca eğer Türkiye gerçekten sayın Esad'dan kurtulmak istiyorsa, bunun tek yolu Rusya ile birlikte çalışmaktır. Onunla savaşmak değil."