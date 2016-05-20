Economist: IŞİD, Türkiye'yi Suriye'yi işgale itiyor olabilir

İngiltere'de yayınlanan Economist dergisi, bu haftaki sayısında Türkiye'de, özellikle Kilis'te artan IŞİD saldırılarına dikkat çekiyor.

"Kurdu dürtmek" başlıklı yazıda, Türkiye'nin IŞİD ile mücadele kapsamında Suriye'ye kara operasyonu düzenleme ihtimali değerlendiriliyor.

Makale Suriye'de IŞİD'in kontrolündeki bölgeden yapılan roket atışlarının hedefi olan Kilis kentindeki havayı anlatarak başlıyor:

"Ne bir siren ne de başka bir uyarı var. 200 bin kişinin yaşadığı sınır kenti Kilis'e havadan IŞİD'li teröristlerin attığı roketler yağıyor, binaları ve arabaları parçalıyor. Roketlerin 4 Suriyeli çocuğu öldürdüğü alanın hemen yakınında konuştuğumuz emlakçı Mustafa Cerrah, 'Saklanmak için sadece birkaç saniyeniz var' diyor. Bu yıl başından beri 21 Kilisli roket saldırılarında hayatını kaybetti."

Türkiye'nin bu saldırılara IŞİD'in kontrolündeki bölgelere yaptığı top atışıyla karşılık verdiği hatırlatan Economist, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın "Türkiye yapabileceği her şeyi yaptı ama hâlâ yeterli değil" dediğini belirtiyor.

Economist Kilis Belediye Başkanı Kara'nın, hükümetin söylemini tekrar ederek, tek çözüm yolunun Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturmak olduğunu söylediğine dikkat çekiyor.

Ancak dergiye göre Batılı ülkeler bu fikre sıcak yaklaşmıyor.

Makalede, IŞİD'in Türkiye'ye sadece roket atışlarıyla saldırmadığı, ülkede bombalı saldırılar da düzenlediği hatırlatılıyor:

"Türkiye'de geçen yıldan bu yana, IŞİD bağlantılı intihar saldırganları 150'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. [...] Örgüt, üyelerine, Türk güvenlik güçlerine saldırılmaları yönünde propoganda yapıyor. IŞİD dergisinin son sayısında, örgütün kalesi olarak görülen Suriye'deki Rakka'da esir tutulduğu düşünülen bir Türk askerin fotoğrafı yayınlandı."

"IŞİD, Türkiye içinde güçlü"

Economist, IŞİD'e yönelik tüm tutuklamalara rağmen örgütün Türkiye'de, özellikle kent merkezlerinde güçlü olduğunu yazıyor. Bu iddiayı desteklemek için de IŞİD'in Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli muhaliflere düzenlediği suikastleri örnek gösteriyor.

Makale şöyle devam ediyor:

"Birçok uzman, IŞİD'in Türkiye'de son dönemde artan saldırılarının, ABD ve Türkiye'nin 98 kilometrelik sınır hattını IŞİD'den temizleme operasyonuna bir misilleme olduğu görüşünde. [...] Bir Batılı diplomat 'IŞİD, kendisine karşı düzenlenen operasyonların bir bedeli olduğunu göstermek istiyor' diyor."

Economist, nereli olduğunu belirtmediği bazı "yetkililerin", IŞİD'in amacının Türkiye'yi Suriye'ye kara operasyonu düzenlemeye itmek olabileceğini düşündüğüne dikkat çekiyor:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu ihtimal dışı bırakmadı. 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada 'Gerekli adımları atmaktan kaçınmayacağız' dedi. Bundan birkaç gün önce de Türkiye ordusunun Özel Harekat Birlikleri'nden küçük bir ekip Suriye'ye girerek koalisyonun hava operasyonlarına destek verdi."

Ancak Economist yine de kara operasyonu ihtimalinin düşük olduğu değerlendirmesinde bulunuyor ve Türkiye ordusunun Suriye içine girmesi halinde Rus, İranlı ve Kürt güçlere karşı bir savaş bataklığına saplanma riski alacağı belirtiyor.

Makale Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu'ndan (USAK) Osman Bahadır Dinçer'in görüşleriyle sonlanıyor:

"Türkiye'nin Suriye'yi işgal etmesi büyük bir felaket olur. Suriye'de tek başına hareket etmenin riski, Türkiye başa çıkabileceğinden büyük olur."