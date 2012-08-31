Economist: Erdoğan'ın popülerliği düşüyor

İngiltere'nin haftalık haber dergisi Economist, Eylül'ün ilk sayısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında eleştiriler içeren bir makaleye yer verdi. Erdoğan’ın, Köşk planlarını öncelik sırasına aldığının belirtildiği yazıda, “Erdoğan halkın nabzını tutmada usta olsa da, popülerliği düşüşe geçti” iddiasına yer verildi.

Economist'te yayımlanan makale şöyle:

Kemalistler dehşete düştü. Gerçi kimse, Erdoğan’ın 1938’de ölen o büyük insandan sonra gelen en etkileyici lider olduğuna itiraz edemez. Ilımlı İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi 2002’de başa geldiğinde, Erdoğan Türkiye ’yi ekonomik durgunluktan ve siyasi felçten kurtardı, ülkeyi bölgesinde ilham kaynağı haline getirdi. Generallerin gücünü dağıttı, Kürtlerin ve kadınların haklarını iyileştirdi. Kişi başına düşen gayrısafi yurtiçi hasılayı ikiye katladı, modern yollar ve hastaneler yaptırdı, mazlumlara destek oldu. Yaptığı reformlar 2005’te AB üyeliği için müzakerelerin kapısını araladı.

‘En zor senesini geçirdi’

Ak Parti ’nin Haziran 2011’de üçüncü kez seçilmesi sürpriz olmadı. Ama Erdoğan daha önce hiç olmadığı kadar sınandığı bir sene geçirdi. Kanserle mücadele ettiği iddiaları, güçlü bir Müslüman cemaati olan Gülencilerle kavga, artan Kürt şiddeti ve Suriye ’deki savaş... Erdoğan bu süreçte git gide otoriterleşti, 2014’te Abdullah Gül ’ün yerine cumhurbaşkanı olma hırsı, muhakeme yeteneğini bulanıklaştırdı.

Muhalefet, bu hırsın, Erdoğan’ın yeni demokratik bir anayasa için verdiği sözleri baltaladığını söylüyor. Taslak anayasa metni hazırlamakla yükümlü parlamento komitesi başarısız olmuşa benziyor. Birçokları Erdoğan’ın, başbakanlık dönemi sona erdikten sonra da ülkeyi yönetebilmek için, cumhurbaşkanlık yetkilerini artıran bir anayasa taslağı hazırlamasını istediğinden şüphe ediyor. Geçen yıl boyunca, PKK ile yaptığı gizli müzakereleri bir yana atarak Kürtlere karşı savaş yanlısı oldu. Binlerce Kürt eylemci tutuklandı.

‘Fazla ileri gidiyor olabilir’

Bazı kritik gazeteciler işten çıkartıldı, en az 80 gazeteciyse hapiste. Hapisteki 2 bin 824 öğrencinin yaklaşık dörtte biri, parasız eğitim istedikleri için “terör örgütü mensubu” olmakla ve diğer “kabahatlerle” suçlanıyor. Muhalefetin seküler kısmıysa Erdoğan’ı eski İslamcı köklerine dönmekle suçluyor. “Dindar gençler yetiştireceğiz” diyen Başbakan, kürtajı sınırlandırmayı teklif etti ve imam hatip okullarını yeniden hayata geçirdi. Yeni müfredatta, seçmeli Kur’an ve Arapça dersleri yer alıyor. Erdoğan böylece aşırı sağa sesleniyor ama fazla ileri gidiyor olabilir.

‘Suriye kumarı’

Erdoğan Suriye lideri Beşar Esad ’ı ülkede yenilenen şiddet olaylarından sorumlu tutuyor. Esad Suriye sınırındaki Kürt şehirlerinin kontrolünü PKK ’ya bağlı Kürt gruplarına devretti. Türkiye Suriyeli muhaliflere aleni yardımıyla sadece Esad’ı değil, İran ’ı da karşısına aldı. Darbe planlamakla suçlanan çok sayıda generalin hapse konmasıyla, ordu sessizliğe büründü. Erdoğan’ın taraftarları bile, oynadığı Suriye kumarını sorguluyor. Türkiye ’nin Esad ile manevi bağı olan Türkiye ’deki Alevi azınlığına sözlediği incitici sözler de iyi olmadı. Erdoğan halkın nabzını tutmada usta olsa da, popülerliği düşüşe geçti. Önceliği, cumhurbaşkanlığı arzusu değil, ülkede işleri yoluna koymak olmalı.