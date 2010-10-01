Economist: Erdoğan'ın muhalifleri medyadan ayıklanıyor

T24 - Economist dergisinde bu hafta yayınlanan bir makalede, "Hükümet ve Erdoğan karşıtları merkez medyadan ayıklanıyor" ifadesi kullanıldı.



Economist dergisinde, Türkiye'de basın özgürlüğü ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki tutumunu ele alan bir değerlendirme yayınlandı.



Dergi, Başbakan Erdoğan'a karşı yöneltilen, muhalif sesleri bastırma suçlamasının, Bekir Coşkun'un Habertürk gazetesinden kovulmasıyla birlikte yükseldiği yorumunu yapıyor.



Economist'in yayınladığı makalede şu ifadeler yer alıyor: ,



"Gazetenin sahibi Bekir Coşkun'un hükümetten gelen baskı nedeniyle değil, "saldırgan üslubunun" gazetenin çizgisine uymaması nedeniyle görevinden alındığını söyledi. Ancak, hangisi doğru olursa olsun, hükümet karşıtı gazetecilerin sürekli olarak merkez medyadan ayıklanıyor olması, Erdoğan'ın eleştirilere karşı hoşgörülü olmadığı görüşünü güçlendiriyor."



Dergi, hükümetle medya devi Aydın Doğan arasında 2009 yılı Eylül ayında yaşanan vergi cezası sorununun ardından, Doğan grubuna ait kuruluşların AKP karşıtı bazı isimleri görevden düşürüp, bazılarını ise kovduğunu da aktarıyor. Economist, Aydın Doğan'ın medya grubunu Rupert Murdoch'a satmak üzere görüşmeler yaptığı yolunda haberler olduğunu da yazıyor.

700 gazeteci yargılanıyor



Economist ayrıca, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun, Türkiye'de 40'ın üzerinde gazetecinin cezaevinde olduğunu, 700 gazetecinin de yargılandığını ve bunların çoğunun ayrılıkçı propaganda yapmakla suçlanan Kürtler olduğunu duyurduğunu da aktarıyor ve bu gazeteciler arasında İrfan Aktan ve Mehmet Baransu'nun adını sayıyor.

Medya patronları ticari çıkarlarını koruyor



Türkiye'de medya patronlarının, geçmişte de bugün olduğu gibi ticari çıkarlarını korumak için devletin baskısına boyun eğdiklerini yazan Economist bugünün farkının ise, Kürt de, laik de, ordu karşıtı da olsalar herkesin baskı altında olması olduğunu da belirtiyor.

